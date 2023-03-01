Şekerbank'tan 1,50 milyar TL net kâr

Şekerbank, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Şekerbank, 2022 yılında 1,50 milyar TL net kâr etti. Geçtiğimiz yıl 254,77 milyon TL kâr sağlamıştı. Şekerbank, böylece kârını yüzde 489 yükseltmiş oldu.

Şekerbank, 2022 yılında 4,59 milyar TL net faiz geliri elde ederken, bu veri geçtiğimiz yıl 2,05 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bankanın, 2022 sonunda kredileri 35,77 milyar TL oldu.