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Şekerbank'tan hisse devir açıklaması

Şekerbank, Kazak ortağı Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu yüzde 12.06 oranındaki şirket hisselerinin İlbak Holding'e devriyle ilgili sürecin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Şekerbank'tan hisse devir açıklaması
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Şekerbank tarafında KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."