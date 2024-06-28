Şekerbank'tan hisse devir açıklaması

Şekerbank tarafında KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."