  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Takip Et

Şekerbank'tan sermaye artış kararı

Şekerbank T.A.Ş. sermaye artış kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Takip Et

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulunun 26 Mart 2024 tarihli kararıyla bankanın 2 milyar 500 milyon lira olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar 860 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640 milyon lira (yüzde 34,41) artırılarak 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.

Öte yandan banka, gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğü yetkili kıldı.