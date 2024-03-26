Şekerbank'tan sermaye artış kararı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulunun 26 Mart 2024 tarihli kararıyla bankanın 2 milyar 500 milyon lira olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar 860 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640 milyon lira (yüzde 34,41) artırılarak 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.

Öte yandan banka, gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğü yetkili kıldı.