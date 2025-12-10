Şekerbank'tan yeni şirket kurma kararı

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK), 10 Aralık’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) teknoloji şirketi kurulması kapsamında alınan kararı paylaştı.

Banka, yönetim kurulu tarafından yüzde 50’nin üzerinde bir oranda ortak olunmak suretiyle anonim şirket statüsünde ve 2.000.000 TL sermayeli teknoloji şirketi kurulması ve iştirak edilmesi, şirket kuruluşuna/iştirakine ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususundan Genel Müdürlüğe yetki verildiğini belirtti.

SKBNK, 10 Aralık’ta günü yüzde 1 düşüşle 7,72 TL’den tamamladı. Haftalık yüzde 5, aylık yüzde 7 değer kaybeden hissede yıllık yüzde 60,3 oranında değer artışı gerçekleşti.