Sektör küçülürken büyüdü 2,5 milyarlık yatırıma gitti

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

Operasyonel araç kiralama sektöründe yaşanan küçülmeye rağmen büyümesini sürdüren Port Filo, bu yıl için öngördüğü 2,5 milyar TL’lik yatırım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bacacı Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, sektörün daraldığı bir dönemde müşteri portföyünü genişletirken pazar payını da artırmayı hedefliyor. Port Filo Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, şirketin kuruluş hikâyesinden sektördeki dönüşüme, yatırım planlarından otomotiv pazarındaki değişime kadar birçok konuda EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulundu.

Port Filo’nun 2021 yılında Bacacı Yatırım Holding çatısı altında kurulduğunu, operasyonel süreçlerin ise 2022 yılı başında başladığını belirten Bükülmeyen, sektöre giriş için zorlu ancak fırsatlar barındıran bir dönemi tercih ettiklerini söyledi. Operasyonel kiralama sektörünün ölçek ekonomisine dayandığını ifade eden Bükülmeyen, “Ne kadar büyükseniz tedarikçilerden o kadar iyi koşullar alabiliyorsunuz. Ancak pandemi döneminde şartlar bir anlamda eşitlenmişti. Büyük firmalar da araç bulamıyordu, küçük firmalar da. Biz de geçmiş tecrübemizi ve sektördeki ilişkilerimizi kullanarak 2022 yılında iyi bir başlangıç yaptık” dedi.

Yatırım planında değişiklik yok

Finansman maliyetlerindeki yükselişe rağmen yatırım planlarını koruduklarını vurgulayan Bükülmeyen, bu yıl için yaklaşık 2,5 milyar TL’lik araç yatırımı hedeflediklerini dile getirdi. Yılın ilk bölümünde 500-600 million TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bükülmeyen, şöyle devam etti: “Kalan yaklaşık 1,8 milyar TL’lik kısmı da yıl sonuna kadar peyderpey tamamlamayı planlıyoruz. Bizim sektörümüzde bütçeler mevsimsel ilerler. İlk altı ayda bütçenin yüzde 15-20’si gerçekleşir, yılın ikinci yarısında ise daha hızlı bir dönem başlar. Bu nedenle esas sınav bizim için yılın ikinci yarısında başlayacak. Şu ana kadar bütçemizde planlandığı gibi ilerliyoruz ve revize etmeyi düşünmüyoruz.”

“Yerli üretim verimliliği artırır”

Araç kiralama sektörünün büyüklüğü ve yerli üretimin sektör açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Bükülmeyen, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün operasyonel kiralama sektörünün yönettiği araç parkı yaklaşık 220-250 bin adet bandında. Kısa dönem kiralamayı da eklediğinizde toplamda 450 bin adetlik bir filodan söz ediyoruz. Sadece kiralama sektörünün yıllık araç ihtiyacı, sektör küçülmese bile operasyonel kiralamada 80-90 bin adet, kısa dönem kiralama ile birlikte yaklaşık 180 bin adet seviyesinde. Bu rakamlar sektörün otomotiv pazarı açısından ne kadar önemli bir alıcı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de yerli üretimin güçlenmesini çok isteriz. Çünkü bizim açımızdan yerli üretim yalnızca araç satın almak anlamına gelmiyor. Yerli üretimin artması hem maliyet yönetimi hem de operasyonel verimlilik açısından sektörümüze önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Sektörde son 1,5 yılda sert daralma yaşandı

Sektörde profesyonel ölçekte faaliyet gösteren oyuncu sayısının yaklaşık 20 olduğunu belirten Port Filo Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, Port Filo’nun ise dört yıllık geçmişiyle sektörün genç oyuncularından biri olduğunu kaydetti. Sektörde uzun süredir devam eden küçülmenin son dönemde hızlandığını belirten Bükülmeyen, operasyonel kiralama filosunun 2017 yılında yaklaşık 360 bin araç seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Bugün gelinen noktada sektörün yaklaşık 220 bin araç seviyesine gerilediğini ifade eden Bükülmeyen, “Sektör bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede önceki yıllardan daha sert bir daralma yaşadı. Buna rağmen biz müşteri portföyümüzü geliştirerek büyümeye devam ettik” diye konuştu.