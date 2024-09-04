Sektör temsilcisinden, turistik bölgelerdeki fiyatlara ilişkin açıklama

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, CNBC-e'de katıldığı programda restoranlardaki fiyatların fahiş derecede olduğuna yönelik eleştirilere cevap verdi.

Demirer, fiyatlara gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi.

"Gerçekten yüksek. Ama sebeplerini etraflıca ele almak lazım. Çünkü biz aslında bir zincirin, tarladan başlayan, denizden çıkan balığın, hayvancılıkta yetişen bir hayvanın son halkasıyız. Yani en son noktada tüketici ürünü tüketmeden önce restoranlarda fiyatlarla bizimle karşılaşıyor. Dolayısıyla bize gelen yolculukta neler olduğuna bakmadan restoranlardaki fiyatların fahiş olup olmadığı konusunda karar vermek peşin hüküm sınıfına giriyor. Yüksek mi yüksek ama fahiş mi değil mi konusunda tartışmamız lazım. Unutmayın her yaz başı Bodrum'daki lahmacun fiyatı gündeme gelir. Şarap fiyatları hep gündeme gelir 'Kaçla çarpıyor bu restorancılar' diye. Bizim konu biraz sosyalleşme konusu olduğu için hep gündemde. Marketteki fiyatlar bu kadar tartışılmıyor. Marketten almak zorunda olduğunuz ürünü alıyorsunuz. Restoran sonuçta size uymuyorsa fiyatı gitmek zorunda değilsiniz diye düşünüyoruz."