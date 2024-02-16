Sektörde standart TL mevduat artışı durdu

Şebnem TURHAN

Standart TL mevduatı son 5 haftadır yerinde sayıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı geçen hafta yüzde 42,71’e inerken önceki haftalarda en yüksek yüzde 42,88 görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre sektörde kur korumalı hariç TL mevduat 9 Şubat haftasında 6 trilyon 350 milyar 382 milyon liraya geriledi. Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 42,71'e indi. Son 5 haftadır standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 42,5'in üzerinde kaldı. Merkez Bankası ve yeni ekonomi yönetimi standart TL mevduat payını artırmak için attığı adımlara rağmen son haftalarda standart TL mevduatta değişim gözlenmiyor. TL mevduat faizleri de her ne kadar zorunlu karşılık miktarlarına Merkez Bankası tarafından faiz ödenmesi gündeme gelse de henüz artış yaşanmadı. Kur korumalı mevduattan standart TL mevduata dönüş olmadığı durumlarda bankacılık sektöründe standart TL mevduata veriler faiz oranları tasarrufun büyüklüğüne göre yüzde 36-44 arasında değişiyor. Merkez Bankası’nın mevduat faizi verileri ise bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre KKM dönüşlerine veriler mevduat faizi nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara faiz ödeme kararının da bu tabloyu değiştirmesi bekleniyor.

KKM’de haftalık düşüş 14.76 milyar lira

BDDK haftalık verileri 2 Şubat haftasında hızlanan kur korumalı mevduattan çıkışın da 9 Şubat haftasında frene bastığını ortaya koydu. Kur korumalı mevduat hacmi 9 Şubat haftasında 14 milyar 766 milyon lira azalarak 2 trilyon 367 milyar 722 milyon liraya geriledi. 9 Şubat haftasında standart TL mevduat 6 trilyon 350 milyar liraya geriledi, bir önceki hafta 6 trilyon 357 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Toplam mevduat ise yine 9 Şubat haftasında bir önceki haftadaki 14 trilyon 871 milyar liradan 14 trilyon 866,4 milyar liraya indi. Öte yandan BDDK haftalık verilerine göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat itibarıyla 67 milyar 879 milyon lira artarak 11 trilyon 941 milyar 108 milyon liradan 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liraya çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Şubat itibarıyla 5 milyar 811 milyon lira artışla 1 trilyon 538 milyar 994 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 341 milyon lirası konut, 93 milyar 786 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 7 milyar 866 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 23 milyar 776 milyon lira artarak 1 trilyon 471 milyar 481 milyon liraya çıktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 9 Şubat haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında da artış yaşandı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 31 milyon dolar arttı. Döviz mevduatı gerçek kişilerde parite etkisinden arındırılmış olarak 584 milyon dolar azalırken, tüzellerde 614 milyon dolar artış gösterdi.

Yabancının 5 haftalık hisseye girişi 535.2 milyon dolar

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yabancı yatırımcılar, 9 Şubat haftasında net 36.8 milyon dolarlık hisse senedi, 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Böylece, son 5 haftada yabancılar net 535.2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu. Yurt dışında yerleşik kişilerin, 2 Şubat itibarıyla 33 milyar 866,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Şubat'ta 34 milyar 804,4 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 767,8 milyon dolardan 2 milyar 766,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 92 milyon dolardan 92,4 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolara indi

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 761 milyon dolar artış ile 28 milyar 801 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervlerde ise düşüş yaşandı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.