  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sektörden Ankara'da turizmi artırmak için 12 ay uçuş talebi
Takip Et

Sektörden Ankara'da turizmi artırmak için 12 ay uçuş talebi

Turizm sektörü, Ankara'da turizmin gelişmesi için önerilerini sundu. Sektör temsilcileri, Ankara turizminin yıl boyunca canlı tutulabilmesi için doğrudan uçuşların artırılması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sektörden Ankara'da turizmi artırmak için 12 ay uçuş talebi
Takip Et

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD​​​​​​​) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, Ankara turizmini yılın 12 ayına yayma hedefleri olduğunu belirterek "Direkt uçuş eksikliği, özellikle sağlık turizmi açısından dezavantaj yaratıyor; yabancı turistler, Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde inip, uzun mesafe kat etmek zorunda kalıyor." açıklamasında bulundu. 

Ankara'da turizmin ciddi bir dönüşümden geçmesi gerektiğine işaret eden Esengil, "Şehrin bu alanda yapısal bir değişime ihtiyacı var. Ankara turizminin ülke ekonomisine katkısı daha fazla olabilir. Bunun için gereken dönüşüm politikaları uygulanmalı." diye konuştu.

Tanıtım yapılmalı

Esengil, bu amaçla TUROYD'un hazırladığı projeleri kısa sürede devreye almak istediklerini aktararak, ilk olarak tanıtım yapılmasının önemine dikkati çekti.

Dünyadaki turizm trendlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiren Esengil, "Akdeniz Bölgesi'nde artan rekabete yakında Basra Körfezi ve Kızıldeniz de eklenecek. Bu bölgedeki büyük rekabette Türkiye'nin öne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ortaya koyduğu vizyonu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Alternatif turizm modellerine ihtiyaç var

Esengil, turizmin daha geniş bir tabana yayılması için alternatif turizm modellerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yatırımların çeşitlendirilmesinin ve yeni finansman modellerinin kullanılmasının, sektördeki büyümeyi tetikleyeceğini söyledi.

Bu süreçte yerli otel zincirlerinin de uluslararası pazarda daha fazla görünür olması gerektiğine işaret eden Esengil, şunları kaydetti:

"Yerli markaların yurt dışındaki varlığı artırılmalı. TUROYD'un hedeflerinden biri de Ankara turizmini yılın 12 ayına yaymak. Şehrin turizmini olumsuz etkileyen en büyük sorun, direkt uçuşların fazla olmaması. Direkt uçuş eksikliği, özellikle sağlık turizmi açısından dezavantaj yaratıyor; yabancı turistler, Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde inip, uzun mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Bu konu çözülürse çok daha fazla turist çekilebilir."

İstanbullu emekliler arkasına bile bakmadan göç ediyorlar! İşte emeklilerin gözdesi 5 şehirİstanbullu emekliler arkasına bile bakmadan göç ediyorlar! İşte emeklilerin gözdesi 5 şehirEkonomi
2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandıEkonomi

 

Ekonomi
Adana'da portakal hasadı başladı: 371 bin ton rekolte bekleniyor
Adana'da portakal hasadı başladı: 371 bin ton rekolte bekleniyor
TZOB verileri açıkladı: İşte zam şampiyonu gıdaların listesi!
İşte zam şampiyonu gıdaların listesi!
Yatırımın yıkılmaz kalesi altın neden bu kadar popüler?
Yatırımın yıkılmaz kalesi altın neden bu kadar popüler?
Kira sözleşmesinde yeni dönem: Son aşamaya gelindi
Kira sözleşmesinde yeni dönem: Son aşamaya gelindi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek
BES katılımcı sayısında 2025 için hedef 17,6 milyon
BES katılımcı sayısında 2025 için hedef 17,6 milyon