Sektörel güvende ayrışma: Perakende yükseldi, inşaat geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe değişmezken, perakende ticarette yükseldi, inşaat sektöründe ise geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,3'e yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 düşüşle 83,0 oldu.

Hizmette gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi düştü

Hizmet sektöründe son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,1 artarak 110,2'ye, hizmetlere olan talep yüzde 0,4 yükselerek 109,7'ye çıktı. Buna karşılık gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,3 azalarak 115,9'a geriledi.

Perakendede satış beklentisi güçlendi

Perakende ticarette son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,4 artarak 114,5'e yükseldi. Mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3 düşüşle 91,4'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 3,5 artarak 128,0 seviyesine çıktı.

İnşaatta siparişler arttı, istihdam beklentisi geriledi

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artarak 80,4'e yükseldi. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 2,1 azalarak 85,5'e geriledi.