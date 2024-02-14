Sektörlerde Sevgililer Günü hareketliliği: Satışlarda yüzde 50'lik artış

Sevgililer Günü'nü kutlamak isteyenler, hafta sonu için otel, araç kiralama, sinema, tiyatro, konser, opera, bale gibi farklı tatil ve etkinlik seçeneklerine yoğun ilgi gösterdi. Online seyahat ve biletleme platformları, Sevgililer Günü için indirimli fiyatlar ve geniş seçenekler sundu. Ayrıca kargo taşımacılığında da Sevgililer Günü hareketliliği yaşandı.

Biletinial Üst Yöneticisi (CEO) Ulaş Uslu, Türkiye'de satışa sunulan eğlence ve spor alanındaki biletlerin yüzde 50'sinin satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uslu, "Sevgililer Günü kapsamında yaklaşık 119 tiyatro, 21 müzik, 4 spor, 18 eğitim, 3 etkinlik ve 6 opera ve bale etkinliğinin biletlemesini gerçekleştirdik. 13 Şubat'a kadar yaklaşık 15 bin tiyatro, 1500 konser, 800 spor ve 4 bin 500 opera ve bale, 3 bin 500 sinema bileti satışı yaptık. Satışlarımız, Sevgililer Günü çerçevesinde yüzde 50 artış gösterdi. Bu alandaki satışlarımız 15 Şubat günü de devam eder." ifadelerini kullandı.

Otel rezervasyonlarında hareketlilik arttı

Enuygun.com'da, Sevgililer Günü öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonunda hareketlilik arttı.

Sevgililer Günü'nden önceki hafta sonu, otel rezervasyonları bir önceki haftaya göre yüzde 35 artış gösterirken, ardından gelen hafta sonu için yapılan rezervasyonlarda ise yüzde 57 yükseliş görüldü.

Yurtiçi Kargo'da ise 15 Ocak-13 Şubat arasında yüzde 25’e varan bir gönderi artışı yaşandı.