Sektörünün devleri arasında yer alan Nalbantoğlu Demir Sac ve İnşaat iflas yolunda

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve pandemi sonrası ortaya çıkan küresel daralma, birçok şirketin iflas etmesine neden oldu.

2024 yılında da iflas dalgası tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin dünyaya en çok ihraç yaptığı demir çelik sektöründe köklü firmalardan biri yaşanan mali darboğaza daha fazla dayanamadı.

Mahkemeden iflas sürecini hızlandıran karar

Halk TV'de yer alan habere göre Nalbantoğlu Demir Sac A.Ş., bir süredir yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Şirket adına Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, hacizlere karşı korunma talep edildi.

Mahkeme, başvuru üzerine şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet vermişti. Tedbir kararı ile birlikte şirket, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ancak mahkeme 14 Haziran’da yeni bir karar verdi. Şirketin konkordato talebi geri çevrilirken, verilen tüm tedbir kararları ise kaldırıldı. Bu kararla birlikte, şirkete yönelik iflas süreci de hızlandı.

Yılda 900 bin ton çelik üretiyor, dünyaya ihracat yapıyor

Antalyalı Nalbantoğlu’na ait şirketin yıllık 900 bin ton yassı çelik üretme kapasitesi bulunuyor. Şirket, köklü geçmişinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparken, ABD ve Avrupa ülkeleri ile milyonlarca dolarlık ticaretler gerçekleştirmişti.