Sel felaketinin faturası belli oldu: 3 bin ihbar, 4,5 milyar liralık ödeme

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi , İstanbul, Antalya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ili etkiledi.

Sel ve su baskınları binlerce eve ve araca zarar verdi. İstanbul'da sigorta maliyeti 4 buçuk milyar lirayı geçti.

İstanbul'da sigorta şirketleri nezdinde 3 bin 17 hasar dosyası açılmış durumda. Bunların 2 bin 41 adedi konut, işyeri ve sınai tesisleri. 976 tanesi ise kasko sigortası kapsamında açılan hasar dosyaları.

Tutarın büyük kısmı yangın sigortalarına ait

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, İstanbul'da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felaketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda.

Konutta sigortalılık oranı yüzde 20 iken, otomobillerde kasko oranı yüzde 43 seviyesinde.

NTV'nin aktardığına göre; hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL'lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi.

İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'den geldi. Yalova, Antalya ve Bursa'dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.