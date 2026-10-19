Sel felaketinin sigorta bilançosu açıklandı: İstanbul ilk sırada yer aldı

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Türkiye Sigorta Birliğinden edinilen bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Yalova, Bursa'nın yanı sıra Sakarya'daki hasarlara ilişkin sigorta şirketlerince yangın branşında 1638 dosya için 1 milyar 559 milyon 243 bin 468 lira, kasko branşında ise 741 dosya için 345 milyon 751 bin 26 lira muallak tazminat karşılığı ayrıldı.

Yangın sigortasında en yüksek muallak tutarı 1 milyar 389 milyon 248 bin 957 lirayla İstanbul ve 164 milyon 255 bin 778 lirayla Kocaeli'de ayrılırken, kasko branşında da 311 milyon 801 bin 281 lirayla İstanbul ilk sırada yer aldı.

Sel ve su baskınlarında 2 bin 453 hasar ihbarı yapıldı, ödemeler başladı

Öte yandan, bugün itibarıyla kasko branşında henüz ödeme yapılmazken, yangın branşında bazı hasar dosyaları için ödemeler gerçekleştirildi.

Sel ve su baskını teminatı kapsamında yangın ve kasko branşında toplam 2 bin 453 hasar ihbarı yapıldı.

Yangın branşında toplam 1703 hasar ihbarı gelirken, bu ihbarların 13'üne tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Ödeme tutarı 389 bin 535 lira oldu. Kasko branşında ise 750 hasar ihbarı yapıldı.

Hasar ihbarında İstanbul ilk sırada yer aldı

Yangın sigortasında illere göre hasar detaylarında İstanbul, 1486 ihbar ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'da bugün itibarıyla 12 dosya için 382 bin 886 lira ödeme yapıldı.

İstanbul'daki alt segmentlere bakıldığında, sivil grupta 821 ihbardan 11'i için 378 bin 263 liralık ve ticari grupta 563 ihbardan 1'i için 4 bin 623 liralık ödeme yapılırken, sınai segmentteki 102 ihbar için henüz ödeme yapılmadı.

Yangın branşında Kocaeli'de 179 hasar ihbarı kaydedilirken, 1 dosya için 6 bin 649 lira ödeme yapıldı. Kocaeli'de sivil grupta 75 ihbardan 1'i için ödeme yapılırken, sınai ve ticari grupta henüz ödeme gerçekleştirilmedi. Yangın sigortası kapsamında Yalova'dan 18, Antalya'dan 14, Bursa'dan 6 ihbar geldi.

Kasko branşında illere göre hasar ihbarlarına bakıldığında İstanbul'dan 670, Kocaeli ve Antalya'dan 35'er, Sakarya'dan 9 ve Yalova'dan 1 ihbar yapılırken, Bursa'dan ihbar gelmedi. Bu ihbarlara yönelik tazminat ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi.

Bu arada, bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Bursa'da sel ve su baskını teminatı kapsamında yangın ve kasko branşlarında yürürlükteki toplam poliçe sayısı 5 milyon 219 bin 528 seviyesinde bulunuyor.