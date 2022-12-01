Selanik-İzmir Ro-Ro hattının ömrü kısa sürdü

NİHAT DELİBAŞI / İZMİR

Bir buçuk ay önce açılan İzmir- Selanik Ropax (Ro- Ro) hattı, toplam 20 sefer yaptıktan sonra zarar ettiği gerekçesiyle seferlerini sona erdirdi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “İptalin ana nedeni destek olmaması. Neden destek yok, anlamıyorum” dedi.

DTO İzmir Şubesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında sektörle ilgili gelişmeleri değerlendiren Öztürk, kruvaziyer turizmde İzmir hattının iptalinde ise Ukrayna- Rusya Savaşı’nın etkisine değindi. Dünya ekonomisinde yaşanan jeopolitik gerilim ve küresel durgunluğun negatif etkilerinin yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Öztürk, “Yükselen enflasyon ve buna karşı faizlerin yükseltilmesi politikası, durgunluğu maalesef derinleştiriyor. Diğer taraftan kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlaması ile kovid vakaları artmaya devam ediyor. Çin’in yeni karantina önlemleri, sert protestolara yol açtığı gibi Noel tatili öncesi üretim tarafında belirsizliği daha da artırıyor. Konteyner navlunları iki yıllık kazançlarını geri vererek neredeyse pandemi öncesi rakamlara yaklaştı” dedi.

Konteyner operatörlerinin seferleri birleştirerek ya da iptal ederek, navlundaki çöküşü durdurmaya çalıştıklarını kaydeden Öztürk, koster piyasasında ise ciddi bir düşüş gözlemlendiğini dile getirdi.

"Selanik seferleri için çok emek vermiştik"

11 Ekim’de açılan İzmir- Selanik hattının kapanışını duyuran Öztürk, şunları söyledi: “Selanik üzerinden Avrupa’ya bağlayan İzmir-Selanik Ropax Hattı’nda seferler 11 Ekim’de başladı. Şu ana kadar sefer sayısı 20’ye yaklaştı. Maalesef 2 ay evvel başlayan hattın Nisan veya Mayıs ayına kadar kapanışını yapıyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil. DTO olarak mütevazi olamayacağım. 8 senedir bu hatla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Defalarca Yunanistan’a gittik, Yunanistan’dan misafir kabul ettik. Ana amacı ihraç yüklerini Avrupa’ya en hızlı ve en az maliyetle sokmaktı. Bugün İzmir’den İtalya, İspanya ve Fransa’ya Ro- Ro seferleri sürüyor. Dünyada en fazla kira geliri getiren gemi tipi Ro-Ro. Bir Ro-Ro firması ve aynı denizi kullanan 2 ülke böyle bir hattı kurdular. Şimdi Mayıs’a kadar durdu. Ana nedeni sektörün destek vermemesi, bunu anlamıyorum. İspanya’dan Fransa’dan İtalya’dan giriş yapılıyorken İzmir’den Selanik’e gidiş, Selanik’ten Güney Avrupa’ya, Balkanlara giriş Türkiye açısından daha iyi değil mi? Bu destek olmazsa insanlar para kazanamaz. Büyük kayıplarla bu hattın kış sezonu boyunca kapatılmasına kadar verildi. Sadece Ro-Ro değil aynı zamanda yolcu hattı da kapandı. Toplu bir zarar söz konusu. Lojistik firmalarımızın bu hatta büyük destek vermesi gerekiyordu.”