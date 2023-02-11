İZMİR

Yaşar Holding A.Ş.’nin kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, hayatını kaybetti. TÜSİAD ile ESİAD'ın kurucularından olan Selçuk Yaşar, uzun yıllar Danimarka’nın İzmir Fahri Konsolosluğu görevini yürütmüştü.

Selçuk Yaşar’ın vefat haberini, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Tugay, açıklamasında; “Karşıyaka’mızın değerli iş insanı, büyüğümüz, kulübümüzün onursal başkanı Selçuk Yaşar’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi başta, tüm sevenlerinin, semtimizin, Karşıyaka’mızın başı sağolsun. Selçuk Yaşar her zaman kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun” dedi.

Yaşar Grubu’ndan aldığımız bilgiye göre Selçuk Yaşar Pazartesi günü Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası, Soğukkuyu’daki aile kabristanına defnedilecek.

Sanayiye adanmış bir ömür

17 Ocak 1925 tarihinde Rodos’ta doğan Selçuk Yaşar, ortaokulu İzmir Saint Joseph Lisesi’nde bitirdi, lise eğitimini İstanbul’daki Fransız Saint Joseph Lisesi’nde tamamladı. 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Selçuk Yaşar, bugün 21 şirketi, 2 vakfı ile 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Yaşar Topluluğu ile 2001 yılında kurulan ve bugün 10 bini aşkın öğrencisi bulunan Yaşar Üniversitesi’nin kurucusu olması yanında onursal başkanlığını yürütüyordu. Babasının dükkanında iş hayatına atılan Selçuk Yaşar, 1954 yılında Türkiye’nin ilk boya fabrikası DYO’nun kurucularında oldu. Bundan sonraki yıllarda da başta gıda ve içecek olmak üzere Türkiye’de bir çok sanayi dalına öncülük etti.

Selçuk Yaşar, ilk mikronize maden tesisi (1965), ilk özel sektör resim yarışması (DYO-Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı), ilk matbaa mürekkepleri üretimi (1968), ilk özel sektör süt fabrikası (Pınar Süt – 1973), ilk bin 100 yataklı tatil köyü (Çesme Altın Yunus – 1974), ilk özel sektör kağıt fabrikası (Viking Kağıt – 1982), ilk geri dönüşümsüz ambalajda kaynak suyu şişelemesi (Pınar Su – 1984), ilk kültür balığı tesisi (Pınar Deniz – 1985), ilk özel sektör entegre et tesisi (Pınar Et – 1985), ilk özel sektör resim müzesi (Selçuk Yaşar), ilk balık yemi üretim tesisi (Çamlı Yem-1987), expander teknolojisi ile ilk hindi yemi üretimi ve ilk beyaz ırk sözleşmeli hindi besiciliği (Çamlı Yem - 1997) gibi çok sayıda alanda “ilk”i Türkiye’ye kazandırdı.

Kurucusu olduğu Yaşar Topluluğu, ana iş kolları olan gıda, içecek ve boya başta olmak üzere kağıt, dış ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyetini sürdürüyor.

Selçuk Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ile eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumun gelişimini desteklemeyi ilke edindi, toplumun gelişmesindeki en temel unsurun eğitim olduğuna inanarak vakıflar aracılığıyla çok sayıda okul yaptırılmasına öncülük etti, milli eğitimin hizmetine sundu. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı; üniversitelerde, yüksek ve orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, tamamen karşılıksız burs veriyor.

Türkiye’de tarıma dayalı sanayinin kurucusu ve öncüsü olan Selçuk Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla bir çok önemli proje hazırladı ve uyguladı. Selçuk Yaşar duyarlı bir iş ve fikir adamı olarak toplumu ve ülkemizi ileri götürecek konularda çok sayıda kitap yazarak farkındalığın yaratılmasına katkıda bulundu.

Selçuk Yaşar bir dönem Ege Ekspres Gazetesi’ni ve Devir Dergisi’ni ve Gazete Ege’yi çıkardı, Ege TV’nin de kurucuları arasında yer aldı. İlgili alanlarda sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda öncülük eden Selçuk Yaşar, SETBİR (Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği), TÜSİAD (Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ile ESİAD (Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), DESAD’ın (Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği) kurucularından olan Selçuk Yaşar, uzun yıllar Danimarka’nın İzmir Fahri Konsolosluğu görevini yürüttü.