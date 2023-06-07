Selden etkilenen işletmelere 300 bin liralık acil destek kredisi

Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen afetzedelere yönelik Acil Destek Kredisi’nin ayrıntıları belli oldu.

KOSGEB, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yoğun yağış ve su baskınlarından etkilenen Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'daki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayarak, faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı uygulayacak.

İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

KOBİ'ler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Ayrıca, kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.