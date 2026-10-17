Selden etkilenen İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ye 2 bin kişilik TYP kontenjanı: Başvurular nereden yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yoğun yağış ve selin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ye 2 bin kişilik "Toplum Yararına Program" kontenjanının tahsis edildiğini duyurdu.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin ardından yürütülecek çalışmalara destek sağlamak için İstanbul'a 1000, Sakarya ve Kocaeli'ye de 500'er kişilik "Toplum Yararına Program" tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek program kapsamında valilikler, kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirilecek.
Programlarla yağışlardan zarar gören alanların onarılmasına ve afetin olumsuz etkilerinin giderilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Toplum Yararına Program başvuruları, İŞKUR e-Şube, İŞKUR mobil uygulaması, Alo 170 iletişim hattı ile Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.