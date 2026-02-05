SelectUSA programı KSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “SelectUSA – ABD Yatırım Semineri ve İkili Görüşmeler Etkinliği”, ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı SelectUSA temsilcilerinin ve ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, toplantının Türkiye ile ABD arasındaki sanayi iş birliğini güçlendirmek açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Bugünkü toplantının, Türkiye ile ABD arasında sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Bugün bizlerle olan eyalet kalkınma ajansı temsilcileri ve ticaret uzmanları, ABD’de yatırım yapmayı hedefleyen firmalarımıza değerli ve stratejik bilgiler aktaracak” dedi.

“ABD pazarı firmalarımız için stratejik bir öneme sahiptir”

ABD’nin gümrük tarifeleri yoluyla yürüttüğü korumacı politikaların küresel üretim ve ticaret zincirlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Bu yeni tabloda ABD pazarı firmalarımız için stratejik bir öneme sahiptir. Bugün ABD, Almanya’nın ardından ülkemizin ikinci büyük ihracat pazarıdır. İki ülke arasındaki ticaret yapısı genel olarak dengeli bir seyir izlemektedir” diye konuştu.

ABD ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedefleri hatırlatan Zeytinoğlu, “Başkan Trump’un ilk döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi ortaya konmuştu. Bu hedefe ulaşmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü ticaret ve yatırım modeli ikili ticaretimize de örnek olacaktır. 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için Amerikan sermayesinin ülkemizde yapacağı yatırımlar; Türkiye, Avrupa ve Orta Asya pazarları açısından kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

ABD şirketlerinin çoğu Kocaeli’nde

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Kocaeli’nin Hereke halılarıyla tanınan bir şehir olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki bağları bu kültürel miras üzerinden değerlendirdi. Lally, “Hereke halılarına dayanıklılık kazandıran kendine özgü çift dokuma tekniği gibi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bağlar da ustalıkla örülmüş, derin köklere sahip ve geleceğe uzanan kalıcı bir güç taşımaktadır” dedi. SelectUSA Roadshow programına ev sahipliği yapılmasının önemine dikkat çeken Lally, “Mal ve hizmetlerde karşılıklı ticaret hacmimiz yıllık 42 milyar doları aşmış durumda. Birçoğu Kocaeli’nin organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren Amerikan şirketleri, Türkiye’deki en büyük ve en istikrarlı yabancı yatırımcılar arasında yer almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“100 milyar dolara ulaşmak, şeffaf ve piyasa odaklı politikalarla mümkün”

Kocaeli sanayisinin küresel rekabet gücüne de değinen Lally, “Başta otomotiv, kimya ve metal sektörleri olmak üzere Kocaeli şirketleri küresel ölçekte giderek daha rekabetçi hale geliyor. Bu şirketler, üretim kapasitelerini genişletmek ve stratejik ortaklıklar kurmak için artık Amerika Birleşik Devletleri’ne yöneliyor. ABD ve Türkiye, ikili ticaretin 100 milyar dolara ulaşması gibi bir hedef ortaya koydu. Bu hedefe ulaşmak; Kocaeli’nin sanayi liderlerinin uzmanlaştığı yüksek katma değerli yatırımların yanı sıra, şeffaf ve piyasa odaklı politikalarla mümkün olacaktır” diye konuştu.

Bu noktada SelectUSA’nın kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Lally, “SelectUSA, ABD hükümetinin önde gelen yatırım teşvik platformlarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri, doğrudan yabancı yatırımın en önde gelen adresidir. Amerika, endüstriye büyüme için benzersiz avantajlar sunuyor. Hukuki güvence, inovasyon, ölçekleme, sermaye erişimi, enerji güvenliği ve dünyanın en verimli iş gücü. Doğrudan yabancı yatırımlar ABD’de üretimi güçlendirir ve ortak ekonomik liderliğimizi pekiştirir” şeklinde konuştu.