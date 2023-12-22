Selektif krediler ‘elek altı sanayici’ tartışması başlattı

Hüseyin GÖKÇE - Ankara Günlüğü

Cari açığın kapatılması amacıyla, yüksek ticaret açığı verdiğimiz yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye’de üretilmesine yönelik yeni bir teşvik mekanizması yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda önce kasım ayının son haftasında, Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile tutarı 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara özel desteklerin verilmesi öngörülüyordu. Tebliğde, yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesi ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yer aldı.

Ardından Merkez Bankası’ndan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi konusunda yeni bir hamle geldi. Söz konusu kredi mekanizmasında önümüzdeki 3 yıl için 300 milyar liralık bir limit tahsis edildi.

Devamında ise 26 Kasım’da çıkan tebliğ kapsamındaki ilk desteğin YTAK kredileri için verileceği duyuruldu. Yüksek teknolojili üretim yapmayı taahhüt edenlere yüzde 15 faiz ile kredi desteği sağlanacak. Buna yönelik başvurular 20 Aralık Çarşamba günü başladı. Bu şekilde özetlediğimiz bilgilere yönelik detaylı haberler, gazetemizde daha önce birkaç kez yer aldı.

Şimdi gelelim yüksek teknolojiye yönelik verilen bu çok özel desteğin, diğer firmalar üzerindeki etkisine.

Gerek YTAK gerekse ihracata yönelik verilen özel teşvikler, gerekse ihracatçı firmalara sağlanan bazı avantajlar imalat sanayinde faaliyet gösteren diğer işletmelerde burukluk yarattı.

Şöyle ki ihracat ve özel desteklere yönelik haberlerimizin ardından sohbet etme fırsatı bulduğumuz birçok iş insanı, uygun koşullardaki desteklerin imalat sanayinde sadece belirli işletmelere verilmesinin üretim şevklerini ciddi ölçüde zedelediğini dile getirdiler.

Hatta içlerinden bir tanesi dikkat çekici bir ifade kullandı. Mevcut koşullarda ayakta kalmaya, üretim yapmaya ve en önemlisi istihdamı sürdürmeye çalışırken, işletmeler arasında ayrım yapılarak ikinci plana atılmaktan rahatsız olduklarını anlattı.

“Bizi elek altı işletme olarak görüyorlar” diye yakınan sanayici, “Oysa bizim gibi bir çok işletme, o özel teşviklerden yararlanan işletmelere üretim yapıyor, onların tedarikçileriyiz. Eğer biz ayakta kalamazsak, o firmalar nasıl üretim yapacak? ” şeklinde serzenişte bulundu.

Kısacası yeni dönemde geçilen selektif kredi politikası, seçilmiş sektörlerin dışında kalanların üretim ve yatırım şevklerini kırmış durumda.