  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Selendi'de hasadına başlanan badem, üreticinin yüzünü güldürdü
Takip Et

Selendi'de hasadına başlanan badem, üreticinin yüzünü güldürdü

Manisa’nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak ekonomiye katkı sağlayan badem üretiminde hasat başladı. Üretici Kemal Akçan, "Bu yıl badem verimi çok iyi. İnşallah fiyatı da iyi olur. Ailemizin ekonomisi buna bağlı. Bir yıl bu ürüne bakıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Selendi'de hasadına başlanan badem, üreticinin yüzünü güldürdü
Takip Et

Selendi ilçesinde tütüne alternatif ürünler arasına girip 2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı. Pazar sorunu olmayan ve satışı yapılabilen bademler bahçelerden toplanarak kabuklarından ayrılıp güneşte kurutuluyor. 10 bin dekarlık alanda 300 bin ağaçla 650 üreticinin yüzünü güldüren badem üretimi ilçe ekonomisine de ayrıca katkı sağlıyor.

Çiftçiler umutlu

Nonperial, Teksas, Ferragnes ve Ferraduel cinsi üretim yapılan badem satışından bu yıl çiftçiler umutlu olduklarını belirtti. Bu yıl çok verimli olan badem ağaçlarından bademler toplanmaya başladı. Son yıllarda gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hızla artan badem yetiştiriciliği ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor. Üretici Kemal Akçan, "Bu yıl badem verimi çok iyi. İnşallah fiyatı da iyi olur. Ailemizin ekonomisi buna bağlı. Bir yıl bu ürüne bakıyoruz" dedi.

Badem hasadına katılan İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara ise "İlçemiz genelinde alternatif ürün grubu içinde, toplamda yaklaşık 10 bin dekar alana sahip olan bademin bu yıl havaların kurak gitmesine rağmen verimi açısından güzel bir sene olacağa benziyor. Hasat sezonumuz üreticilerimiz için hayırlı, bol, bereketli mahsul ve gelir sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Yumaklı: Geçtiğimiz 3 haftada 6 bin 413 bitki, koruma, ürün satış iş yeri denetlendiBakan Yumaklı: Geçtiğimiz 3 haftada 6 bin 413 bitki, koruma, ürün satış iş yeri denetlendiEkonomi

 

Aydın'da incir ağaçları kurumaya başladıAydın'da incir ağaçları kurumaya başladıEkonomi

 

Kütahya'da hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi: 8 milyon 644 bin TL destek sağlandıKütahya'da hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi: 8 milyon 644 bin TL destek sağlandıEkonomi

 

Ekonomi
Şanlıurfa'da erken hasat! Fıstıkta 180 bin ton rekolte bekleniyor
Şanlıurfa'da erken hasat! Fıstıkta 180 bin ton rekolte bekleniyor
İŞKUR’dan 875 bin gence danışmanlık hizmeti
İŞKUR’dan 875 bin gence danışmanlık hizmeti
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor? İşte tahminler...
Ekonomistler ne bekliyor? İşte tahminler...
Bakan Yumaklı: Geçtiğimiz 3 haftada 6 bin 413 bitki, koruma, ürün satış iş yeri denetlendi
Bakan Yumaklı: Geçtiğimiz 3 haftada 6 bin 413 bitki, koruma, ürün satış iş yeri denetlendi
Kütahya'da hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi: 8 milyon 644 bin TL destek sağlandı
Kütahya'da hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi: 8 milyon 644 bin TL destek sağlandı
Zonguldak'ta 12 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta 12 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı