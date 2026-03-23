Selka, 3D beton yazıcı ve robotik sistemle atağa kalktı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Selka Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Kaya, yerli mühendislikle geliştirilen 3 boyutlu beton yazıcı ve yeni tesis yatırımlarıyla üretim altyapılarını güçlendirdiklerini belirterek, iki bin yirmi beşte toplam yatırım tutarının iki yüz elli milyon liraya ulaştığını açıkladı. Kaya, “Dijital inşaat teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla beton üretiminde kalıplara bağımlı geleneksel modeli geride bırakıyoruz” dedi.

Hazır beton sektöründe yıllık yaklaşık yedi yüz elli bin metreküplük üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren Selka Hazır Beton, dijital üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla büyüme stratejisini derinleştiriyor. Şirket, tamamen yerli mühendislik çalışmasıyla geliştirilen 3 boyutlu beton yazıcıyı devreye alırken, yurt dışı iş birliğiyle iki komponentli robotik yazıcı sistemini de üretim parkuruna ekledi.

EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcisi Ali Baş’a açıklamalarda bulunan Selka Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Kaya, üretim hacminin ötesinde teknoloji ve Araştırma-Geliştirme odaklı bir dönüşüm yürüttüklerini söyledi. Kaya, “Hazır beton sektöründe güçlü bir kapasiteye sahibiz ancak bizim için asıl belirleyici olan, üretim anlayışımızı geleceğe hazırlamak. Betonun yalnızca geleneksel bir yapı malzemesi olarak değil, dijital üretim süreçlerinin merkezinde yer alan stratejik bir unsur olarak konumlanması gerektiğine inanıyoruz. İki yıl önce dijital inşaat teknolojilerine yatırım kararı aldık ve bu alanda tamamen yerli mühendislikle geliştirilen 3 boyutlu beton yazıcımızı üretmeyi başardık. Bu adım, sadece şirketimiz açısından değil, sektörün dönüşümü açısından da önemli bir eşik oldu. Bugün geldiğimiz noktada, robotik sistemlerle entegre çalışan yeni nesil üretim altyapısını devreye alarak beton üretiminde kalıplara bağımlı yapıyı geride bırakıyoruz. Tasarım ve mühendisliği aynı platformda buluşturan bir üretim modeli inşa ediyoruz” dedi.

İnşaat sektöründe üretim yöntemleri yeniden şekilleniyor

Dünyada bu teknolojinin öncü firmalarından biriyle gerçekleştirilen iş birliği kapsamında iki komponentli robotik yazıcı sisteminin de devreye alındığını aktaran Kaya, yeni sistem sayesinde farklı beton karışımlarının eş zamanlı kullanılabildiğini belirtti. Yenal Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “Robotik yazıcı sistemimizle aynı anda iki ayrı bileşeni işleyebiliyor, dayanımı yüksek ve estetik açıdan nitelikli ürünler ortaya koyabiliyoruz. Bu teknoloji, üretim sürecinde esnekliği artırırken maliyet kontrolüne de katkı sağlıyor. Kent mobilyalarından küçük ölçekli konutlara, altyapı ve üstyapı elemanlarına kadar geniş bir ürün gamını tesislerimizde üretebiliyoruz. Araştırma-Geliştirme ekibimiz, üç boyutlu baskıya uygun özel beton formülasyonları geliştirdi. Böylece hem baskı kalitesini yukarı taşıdık hem de kaynak kullanımında verimlilik sağladık. İnşaat sektöründe yaklaşık bir asırdır süregelen üretim yöntemlerinin artık dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekâ destekli sistemlerle yeniden şekillendiğini görüyoruz.”

Yeni tesisle dağıtım ağı güçlendi

Teknoloji yatırımlarının yanı sıra üretim altyapısını da genişlettiklerini belirten Kaya, Kütahya’da ikinci, toplamda ise beşinci hazır beton tesisini faaliyete geçirdiklerini bildirdi. Yeni tesisle birlikte bölgesel dağıtım ağının güçlendirildiğini kaydeden Kaya, lojistik avantaj sayesinde müşterilere daha hızlı hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kütahya Yenice Köyü’nde tamamlanan taş ocağı projesinin de devreye alındığını aktaran Kaya, hammadde tedarikinde dışa bağımlılığın azaltıldığını söyledi. Kaya, bu yatırımlarla birlikte iki bin yirmi beş yılı toplam yatırım tutarının iki yüz elli milyon liraya ulaştığını vurguladı.

Çevreci üretim modeliyle kalıcı büyüyecek

Enerji maliyetlerini düşürmeye ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlar attıklarını ifade eden Yenal Kaya, İznik’te 6 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) kurduklarını açıkladı. Enerji ihtiyaçlarının önemli bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını dile getiren Kaya, “Üretim süreçlerimizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Yıl sonunda filomuza eklediğimiz mikser ve beton pompalarıyla operasyonel kabiliyetimizi artırdık. Hedefimiz yalnızca kapasite büyütmek değil; akıllı, verimli ve çevreye duyarlı bir üretim modeliyle kalıcı bir büyüme sağlamak” ifadelerini kullandı.

Mavi Baret Yarışması’nda Türkiye 1’incisi oldu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından düzenlenen ve hazır beton tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, tesis güvenliği ile mevzuata uyum gibi kriterlerin kapsamlı biçimde değerlendirildiği Mavi Baret İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması’nda geçtiğimiz yıl Türkiye birinciliğine ulaştıklarını hatırlatan Yenal Kaya, ödülün iş sağlığı ve güvenliğini merkeze alan kurumsal yapının sahadaki karşılığı olduğunu belirtti. Kaya, “Bu başarı, güçlü ekibimizin emeğinin bir sonucudur. Üretimde kalite kadar işçi sağlığına, çevreye ve güvenliğe de önem veriyoruz” dedi.