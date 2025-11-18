Selka Beton, THBB'nin Mavi Baret yarışmasında Türkiye birincisi oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Elde ettikleri bu başarının şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliğini merkezine alan kurumsal yapısının sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Selka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Kaya, “Bu ödül sadece bir vizyonun sonucu değil; o vizyona inanan, onu omuzlayan ve her gün sahada uygulayan güçlü bir ekibin emeğinin karşılığıdır. Beton üretmek kadar, işçi sağlığına, çevreye, güvenliğe ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle fark yaratıyoruz. Mavi Baret yarışmasında elde ettiğimiz birincilik, Türkiye’nin en iyi tesislerinden birine sahip olduğumuzu somut şekilde ortaya koymuştur. THBB üyeliği, üretimin her aşamasında denetlenen ve standartlara uygun bir yapıyı gerektirir. Bu üyelik yapısının sahadaki uygulamalara nasıl yansıdığını birincilikle tescillemiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Bu ödülü Selahattin Kaya’ya ithaf ediyoruz”

Yenal Kaya, bu ödülün manevi anlam taşıdığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu başarıyı, şirketimizin temel değerlerini oluşturan ve bu yılbaşında kaybettiğimiz kıymetli büyüğümüz Selahattin Kaya’ya ithaf ediyoruz. Onun bize bıraktığı çalışma disiplini, dürüstlük anlayışı ve iş ahlakı bugün elde ettiğimiz sonucun en büyük paydaşlarıdır. Kurumsal kültürümüzün köklerinde onun emeği ve vizyonu vardır. Selka Beton olarak bu ödülün, onun bize miras bıraktığı değerlere olan bağlılığımızın bir yansıması olduğuna inanıyoruz.”