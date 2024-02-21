senCard Direkt Satış büyüyor

EKONOMİ gazetesine konuşan senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabetyan, bir dağıtım kanalı olan senCard Direkt Satış’ın şu anda Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Gökhan Gürcan tarafından 12 yıl önce hayal edildiğini ve organizasyon tasarımının 2 yıl önce tamamlanarak hayata geçtiğini söyledi.

Alen Karabetyan

Sigorta sektöründe en güçlü ve yaygın dağıtım kanalı olma vizyonuyla hizmet verdiklerini vurgulayan Karabetyan, “2 yıl önce kurulduğunda yaklaşık 150 kişinin çalıştığı, Türkiye genelinde 6-7 noktada ofisi olan, Bupa Türkiye altında faaliyet gösteren bir bölüm gibi iken, bugün Türkiye’nin 18 ilinde 26 ofiste 650 çalışanı olan bir organizasyona dönüştü” dedi.

Yılsonuna kadar 20 il, 35 noktaya ulaşmayı planladıklarını, Gaziantep ve Konya’da da ofis açacakları bilgisini veren Karabetyan, çalışan sayısını da 350-400 kişi daha artırarak 2024 yılı sonunda minimum bin kişiye çıkmış olacaklarını kaydetti.

Sağlık sigortalarında Bupa Türkiye’nin, diğer branşlarda ise 10 farklı sigorta şirketinin ürünlerini sattıklarını bildiren Karabetyan, “İş ortaklıklarımız için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef, iki kat büyüme

senCard Direkt Satış’ın geçen yılı yüzde 140 civarında bir büyüme ile geride bıraktığını paylaşan ve bu yıl da en az iki kat büyüme hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Genel Müdür Karabetyan, şöyle devam etti: “Sigorta sektöründe ilk 10 içerisinde bulunan şirketler kadar bir bireysel sağlık portföyüne sahibiz. Aslında bakarsanız bizim çok ciddi büyümemizin arkasında yatan temel etken, ihtiyaca yönelik değer yaratma felsefemiz. Biz sıfırdan, sektöre yeni iş kazandırıyoruz. Bizim toplam içerisindeki çoğunluk ilk defa sigortalı olan insanlardan oluşuyor.”

Odaklarında KOBİ ve bireysel sigortalar olduğunu da aktaran Karabetyan, “Burada ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İş modelimiz örnek oldu

Bupa’nın, her yıl dünya genelinde üst düzey yöneticilerini buluşturduğu bir etkinlik gerçekleştirdiğini ve bu etkinliklerde farklı ülke uygulamalarının paylaşıldığını aktaran Genel Müdürü Alen Karabetyan, geçen yılki etkinliğe de kendisinin katılarak senCard Direkt Satış’ı anlattığını söyledi.

Türkiye’den çıkmış bu uygulamanın şu anda birkaç ülkede inşa edilmesi için master planlara konduğunu belirten Karabetyan, “Resmi bir duyuru olmadığı için ülke ismi veremiyorum. Belki yasal farklılıklar nedeniyle model birebir aynı olmayabilir, ama dünyada ses getirdik” dedi.