Sencer Solakoğlu’ndan çiğ süt fiyatı eleştirisi: Böyle devam ederse süt bulamayacaksınız

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, çiftçi Sencer Solakoğlu, çiğ süt fiyatları ile ilgili tepki gösterdi.

Solakoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda çiğ süt fiyatlarını eleştirdi ve Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan krize dikkat çekti.

"Sektör sistematik olarak yok ediliyor"

Solakoğlu, sektörün sistematik bir şekilde yok edildiğini iddia ederek, yetkililere "Bu yoldan geri dönün!" çağrısında bulundu.

Solakoğlu, Balıkesir'deki bir süt çiftliğinde çekilen videoda, tarım sektörünün çöküş sürecini adım adım anlattı.

Konuşmasına, "Tarım sistematik bir şekilde çökertiliyor" diyerek başlayan Solakoğlu, sürecin sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınmasıyla başladığını belirtti.

"Sivil toplum gruplarının sesleri kesildi"

"Sivil toplum gruplarının başına kolayca kontrol edilebilecek, ses çıkarmayacak kişiler getirildi. Bu pozisyonlara tamamen uygunsuz ama koltuklarından güç alan insanlar oturtuldu ve sesleri kesildi" diyen Solakoğlu, bu durumun erken uyarı mekanizmalarını devre dışı bıraktığını ifade etti.

Solakoğlu, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan süt fiyatını sert bir dille eleştirdi.

'Çiftçi faizden daha çok kazanıyor'

Solakoğlu, süt fiyatının 19,60 TL olarak belirlenmesini eleştirerek, "Avrupa'da çiftçiye 26 TL'ye geçen süt fiyatı Türkiye'de haber olarak yayınlanıyor. Oysa yem maliyeti orada yüzde 20-30 daha ucuz. Türkiye'de ise maliyetler yüzde 100 artmış durumda" dedi.

Çiftçilerin bankaya para yatırarak süt ve et üretiminden daha fazla kazanabileceğini belirten Solakoğlu, yüksek faiz oranlarının üretimi baltaladığını savundu.

"Süt maliyeti en az 25-26 TL olmalı"

Solakoğlu, Türkiye'nin bu yıl et tüketimi için yurtdışına 1 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını hatırlatarak, "Eski tüketimin üçte birini bile karşılayamıyoruz. Eğer makul seviyede kar ettiren bir fiyat açıklanmazsa, iki yıl sonra üretim duracak. Kimse geleceğinde umut ışığı görmeden bu üretimi sürdürmez" uyarısında bulundu. Ülkenin Avrupa'yı besleyebilecek potansiyele sahip olduğunu ancak yanlış politikalar nedeniyle ithalata mahkum edildiğini söyleyen Solakoğlu, süt maliyetinin en az 25-26 TL olması gerektiğini vurguladı.

"2 yıl içinde süt ve süt ürünleri bulamayacaksınız"

Tüketicilere de seslenen Solakoğlu, "Siz tüketiciler sağlıklı ve kaliteli süt içebilmek istiyorsanız, bu fiyatlar hemen düzeltilmeli. Aksi takdirde iki yıl sonra süt ve süt ürünleri bulamayacaksınız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.