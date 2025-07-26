Sendikalı işçi sayısı altı ayda 95 bin kişi azaldı

MEHMET KAYA/ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işkollarındaki işçi sayısı ve sendika üyelerine yönelik istatistiklerin Temmuz sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı. İşçi sayısı yılbaşına göre 461 bin 410 kişi artarak 17 milyon 326 bine çıktı. Sendikalı işçi sayısı aynı dönemde yaklaşık 95 bin kişi azalarak 2 milyon 429 bine geriledi. Sendikalılık oranı ise yüzde 14,79’dan yüzde 14,02’ye düştü.

İstatistiklere bakıldığında işkollarındaki istihdam kaybının sanayide yoğunlaşması dikkat çekti. Genel olarak çalışan sayısındaki artış, dönemsel olarak hızla istihdam yapan inşaat ve turizm kaynaklı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklerine göre son dönemde iş yeri kapanmaları, işten çıkarmalarla gündemde olan tekstil-hazır giyimin dahil olduğu dokuma işkolunda 6 aylık dönemde çalışan sayısı 60 bin 683 kişi azaldı. Bu sektörün ardından yine üretim dalgalanması yaşayan otomotiv, beyaz eşya gibi sektörleri kapsayan metal işkolunda çalışan sayısı 20 bin 182 kişi azaldı. Çalışan sayısı, taşımacılık sektöründe 12 bin 485, ağaç-kağıt-mobilyayı kapsayan işkolunda 2 bin 843, gazetecilikte ise 2 bin 72 kişi düştü.

En fazla çalışan sayısını artıran sektörler ise mevsimlik etkisi de bulunan inşaat ve turizm-konaklama işkolları oldu. Konaklamada 265 bin 850 kişi artış olurken, inşaatta 116 bin 294 kişilik artış yaşandı. Bu durum, genel ekonomideki istihdamdaki yavaşlamaya da paralel bir görünüm sergiledi.

En fazla işçiye sahip sendika Türk Metal oldu TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal sendikası 284 bin 541 üyeyle, önceki istatistiklerde olduğu gibi Türkiye’de en fazla üyeye sahip sendika oldu. HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş 263 bin 999 üyeyle ikinci, yine HAK-İŞ’e ağlı Öz Sağlık İş 224 bin 289 üyeyle takip etti.

Büro işkolu 4 milyon 526 bin 306 çalışanla açık ara en fazla işçinin çalıştığı işkolu olmayı sürdürdü.