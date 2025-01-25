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Senette yeni sistem: ‘Kırtasiyeden al doldur’ dönemi bitiyor

Yargı Reform Strateji Belgesi'nden sahte senetlerin önüne geçecek bir sistem çıktı. Buna göre, filigramlı senetlerle 'kırtasiyeden al, doldur' dönemi sona erecek.

Haber Merkezi
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Senette yeni sistem: ‘Kırtasiyeden al doldur’ dönemi bitiyor
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre senetlerde "kırtasiyeden al, doldur" dönemi sona eriyor ve filigranlı senetler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reform Strateji Belgesini açıkladı. Belgede yargıdaki değişime ilişkin önemli adımlar yer aldı. Strateji belgesinde yer alan konulardan biri de senetlerle ilgiliydi. Belgede, "Hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının (senet) kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır" denildi.

Senetlere ilişkin yeni bir sistem kurulmasına ilişkin çalışmaların başladığı öğrenildi. Bu kapsamda atılacak adımlar şöyle:

Yeni sistem için çalışmalar başladı

Senetlerle ilgili yeni bir sistem kurulması için çalışma başladı. Senetler için güvenli bir sistem oluşturulması ve vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda senetler kayıt altına alınacak. Merkez Bankası ya da başka bir kuruluşun bünyesinde bu işlem yapılacak. Çalışmalar sonrasında bu kurumun hangisi olacağı netleşecek.

Filigran yöntemi getirilecek

Paralarda sahteciliği önlemek için kullanılan filigran yönteminin senetler için de getirilmesi üzerinde duruluyor. Bu yöntemle senet sahteciliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

'Kırtasiyeden, al, doldur' dönemi bitiyor

Senette 'kırtasiyeden, al, doldur' dönemi de sona erecek. Kırtasiyeden alınıp doldurulan evrak geçerli sayılmayacak. E-devlet üzerinden bu işlemlerin yapılması düşünülüyor.

İmza yeterli olmayacak

Senet imzalamak yeterli olmayacak. Yeni sistemde çekler nasıl her yerde bulunamıyorsa senetler için de aynı şeyin geçerli olması planlanıyor.

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