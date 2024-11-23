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Şenol Babuşcu tarih vererek iddia etti: 500 TL'lik banknot geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, tarih vererek Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basacağını öne sürdü.

Haber Merkezi
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Şenol Babuşcu tarih vererek iddia etti: 500 TL'lik banknot geliyor
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Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basacağını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:
"200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…"

 

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