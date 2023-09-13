'Sepsis hem sağlığı, hem de sağlık ekonomisini tehdit ediyor'

ANKARA (EKONOMİ) – Dünya Sepsis Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen basın toplantısında, en yüksek ölüm nedenleri arasında olan sepsis hastalığının aynı zamanda tedavisinin pahalılığı ve diğer etkilerle birlikte sağlık ekonomisini de ciddi olarak tehdit ettiği kaydedildi. Türkiye’nin de sorunları arasında bulunan antibiyotik direncinin sepsisin tedavisindeki önemli unsurlardan biri haline geldiği vurgulandı.

Türk Yoğun Bakım Derneği başkanı Tuğhan Utku basın toplantısında, antibiyotiğin yanlış kullanımı nedeniyle oluşan antibiyotik direncinin başta sepsis olmak üzere hastalıkları tedavi etmeyi imkansız hale getirebildiğinin altını çizdi. “Yoğun bakımda karşılaştığımız antibiyotiğe dirençli hasta sayısı giderek artıyor” diyen Utku, reçetesiz antibiyotik kullanımının engellenmesinin ardından ilerleme sağlandığını ancak bilinçsiz, doktora danışmadan antibiyotik kullanımının hala ciddi sorun olduğunu kaydetti.

“Sepsis tedavisi için yeni geri ödeme modeli oluşturulmalı”

Sepsisin dünyadaki her beş ölümden biri ile ilişkilendirildiğini hatırlatan Tuğhan Utku, tedavisi yoğun bakımda yürütülen hastalığın yüksek ölüm oranı yanında, uzun süre tedavi gerektirdiğini, diğer etkileriyle birlikte en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu hatırlattı. Tuğhan Utku, tedavinin pahalı olması nedeniyle sağlık sisteminde istismarın önüne geçecek düzenleme yapılmasının ardından sepsis tedavisine yönelik özel geri ödeme modeli oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı.

Sepsis ile ilgili politikalar geliştirilmesi için küresel kampanya başlatılıyor

Sepsisin öneminin anlaşılması ve bu hastalıkla mücadele, yoğun bakım hizmetleri ve ilave yatırımlar için siyasetçilerin konuyu gündeme almasının gerektiği yönünde çok sayıda ülkenin sağlıkla ilgili derneklerinin mutabakat sağladığın da açıklayan Utku, bu amaçla Berlin Deklarasyonu adında bir belgenin yayınlandığını ve her ülke derneğinin kendi ülkesinde karar alıcılar yanında halkı da bilgilendirmek için çaba harcamasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Uluğ, sepsisin Türkiye sağlık sistemine etkisinin ölçülmediğini ancak küresel ölçekte yapılan araştırmalardaki oranların benzer olduğu varsayımı altında yıllık 11 milyar TL’nin üzerinde bir tutara erişildiğini belirtti.