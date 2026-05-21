Serbest bölgeler tek çatı altında buluştu

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Türkiye Serbest Bölge Dernekleri Platformu 47. Olağan Toplantısı, 15 Mayıs 2026 tarihinde Avrupa Serbest Bölgesi Yatırımcıları Derneği (ASB-DER) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’de derneği bulunan 10 farklı serbest bölgeden sektör temsilcileri katıldı. 2011 yılında kurulan Türkiye Serbest Bölge Dernekler Platformu, ortak ilke ve hedefleri benimseyen serbest bölge derneklerini tek çatı altında buluşturarak; serbest bölgeler için kalkınma vizyonu geliştirmeyi, uluslararası rekabet gücünü artırmayı, özel girişimciliği desteklemeyi ve sanayici ile iş insanlarının sorunlarına çözüm önerileri sunarak bunları kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmayı amaçlıyor.

2026 yılında kurulan Avrupa Serbest Bölgesi Yatırımcıları Derneği’nin kuruluş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi veren ASB-DER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, serbest bölgelerde yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Serbest Bölge Dernekleri Platformu Dönem Başkanı İlker Özyıldız ise yaptığı değerlendirmede, Serbest Bölgelerin ülke ekonomisine katkılarından bahsetti.