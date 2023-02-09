Serbest bölgelerde tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı

ANKARA/EKONOMİ

Hazine arazileri üzerinde bulunan özel mülkiyetteki serbest bölgeleri tasfiye esaslarında değişiklik yapıldı.

Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliği’nin “İcra ve Tasfiye İşlemleri” başlıklı 52’nci maddesinin başlığı, “Üstyapıların Tahliyesi ve Malların Tasfiyesi” olarak değiştirildi.

Serbest bölgelerde yapılacak icra işlemlerinin İcra ve İflas Mevzuatına tabi olduğuna ilişkin hüküm yönetmelikten çıkarıldı. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde faaliyet süresinin sona ermesi veya iptali halinde, üstyapıyı tahliye için verilen süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Tahliye süresi içinde üstyapıdan çıkarılmamış mallar 1 ay içinde Serbest bölge Müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından sayılarak tutanağa bağlanacak. Ardından tasfiye edilmek üzere tasfiye müdürlüğüne teslim edilecek.

Özel arazili serbest bölgelerde ile kullanıcılara 1 ay ile 6 ay arasında tasfiye süresi verilecek. Aynı şekilde verilen süre sonunda bölgeden çıkarılmayan mallar, tasfiye müdürlüğüne teslim edilecek.