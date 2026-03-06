Serbest bölgelere vergi istisnasının kapsamı yeniden düzenlendi

CANAN SAKARYA / ANKARA

Yasa teklifinin görüşmelerinde AK Parti tarafından verilen önergeyle Serbest Bölgeler Kanununda değişikliğe gidilerek vergi istisnasının kapsamı yeniden belirlendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin, yurt dışına satışının yanı sıra serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışında da elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak. Vergi istisnası 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak.

Düzenleme daha önce Meclis'e getirilip, geri çekilmişti

AK Parti torba yasa teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde daha önce Meclise getirip geri çektiği, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satıştan elde edilen kazançlara vergi istisnası getirilmesine ilişkin düzenlemeyi 8 ay sonra yeniden getirdi. Geçtiğimiz haziran ayında Meclise gelen ekonomi paketiyle serbest bölgelerde vergi istisnasının kapsamının genişletilmesine ilişkin madde komisyondan geçirilmiş ancak teklifin temmuz ayında Meclis Genel Kurulundaki görüşleri sırasında düzenlemeden vazgeçilerek madde tekliften çıkarılmıştı.

Serbest bölgelerde ihracatın desteklenmesi amaçlanıyor

Plan Bütçe Komisyonunda yapılan yeni düzenlemeye göre; serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin, yurt dışına satışının yanı sıra aynı serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışından da elde ettikleri kazançlarda artık gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Komisyonda verilen önergenin gerekçesinde; serbest bölgelerde ihracatın desteklenmesi ve mükelleflerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla mükelleflerin aynı veya diğer serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yaptıkları ürün satışlarından elde ettikleri kazançlarının da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesinin önem taşıdığı kaydedildi. Serbest bölgelerden yurt içine yapılan satışlarda elde edilen kazançlar ise vergiye tabi olmaya devam edecek. Alınan bilgiye göre; yapılan düzenlemeyle özellikle serbest bölgelerdeki kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Değerli taşlara yüzde 20 Ötv'nin kanunlaştırılması planlanıyor

Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifinde bazı değişikliklere de gidildi. Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut teslimi, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmeti, basılı kitap ve süreli yayınların teslimi için uygulanan tam KDV istisnasının kısmi istisnaya dönüştürülmesini düzenleyen madde yasa teklifinden çıkarıldı. İktisadi işletmelere ait konutların kiralanmasının KDV’den istisna tutulmasına ilişkin düzenleme de tekliften çıkarılan diğer bir düzenleme oldu. KDV Kanunu gereğince iktisadi işletmelerin aktifinde bulunan konutların kiralanması yüzde 20 KDV’ye tabi olmaya devam edecek.

Değerli taşlara yüzde 20 ÖTV, kripto varlıkların satışında on binde 3 oranında işlem vergisi ve yüzde 10 stopaj getiren, ihtiyaç fazlası kamu taşınmazlarının özelleştirilmesini öngören yasa teklifinin gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaştırılması bekleniyor.