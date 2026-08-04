Serbest fonlarda 1 haftalık kayıp 75 milyar lirayı buldu

ŞEBNEM TURHAN

Yatırım fonlarında toplam portföy değeri 10 trilyon liraya dayanmışken Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemeleri, faizlerde yüksek seyrin süreceğine yönelik inancın güçlenmesiyle serbest fonlardan bir haftada yüksek çıkış yaşandı. TEFAS Takasbank verilerine göre 31 Temmuz ile biten haftada geçen haftaya göre serbest fonlarda 74.7 milyar lira düşüş yaşandı, tüm yatırım fonlarında 1 haftalık kayıp ise 165.6 milyar lirayı buldu. Aynı dönemde en yüksek giriş ise 69.2 milyar lira ile para piyasası fonlarında yaşandı.

Mart 2026 en yüksek ay oldu

TEFAS verilerine göre 31 Temmuz kapanış itibariyle yatırım fonlarının piyasa değeri 10.38 trilyon lira ve yatırımcı sayısı 5.95 milyon seviyesinde. Son 1 yılda yatırım fonlarının piyasa değeri 6.6 trilyon liradan 10.38 trilyon liraya yüzde 57,3 yükseldi, yatırımcı sayısı da 5.63 milyondan 5.95 milyona çıktı. Yatırım fonlarında yüzde 65'in üzerinde pay serbest fonların olurken ikincilik yüzde 19'un üzerindeki payıyla para piyasası fonlarında gerçekleşti. Nitelikli yatırımcı şartı 1 milyon liradan 10 milyon liraya 10 Mart 2026 itibariyle yükseltildi. Mart 2026; yüzde 68,22 ile yatırım fonlarında serbest fonların ağırlığının en yüksek ayı olarak da tarihe geçti. 31 Temmuz itibariyle de serbest fonların payı yüzde 67,24 seviyesinde bulunuyor. Para piyasası fonlarında ise pay yüzde 19,98.

İki gelişme yatırımcıyı etkiledi

SPK 17 Temmuz’da gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonlarının fonlar içindeki değerlemesini, borsa fiyatına göre değil kurucu şirketin belirlediği fiyat üzerinden yapılması kararını aldı. Ve bu düzenlemeye uyum için de yatırım fonlarına 31 Temmuz’a kadar süre belirledi. Bu sürede yatırım fonları çoğunlukla serbest fonlarının içinde bulunan GYF ve GSYF’leri portföylerinden çıkarmayı tercih etti. Aynı hafta SPK’nın yaptığı açıklamayla henüz hazır olmadığını belirttiği yatırım fonlarına ilişkin düzenlemenin de devreye gireceğine ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı. Bu iki gelişme serbest fonlardaki yatırımcıların tavrını da etkilemiş görünüyor.

Toplam düşüş 165.6 milyar lira

TEFAS Takasbank verilerine göre 31 Temmuz itibariyle toplam yatırım fonlarının net varlık değeri 9 trilyon 171,1 milyar lira, 24 Temmuz’da bu büyüklük 9 trilyon 336,7 milyar lira seviyesindeydi. Tüm yatırım fonlarında 1 haftalık düşüş 165.6 milyar lirayı buldu. Serbest fonların net varlık değeri ise 6 trilyon 183,6 milyar lira ile ilk sırayı alıyor. Para piyasası fonlarının toplam değeri 1.84 trilyon lira iken, hisse senedi fonlarının değeri de 223.7 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Borçlanma araçları fonlarının toplam değeri 153.37 milyar lira, değişken şemsiye fonlarının değeri 121.4 milyar lira kıymetli maden fonlarının değeri 184.6 milyar lira, katılım fonlarının değeri de 405 milyar lira. 24 Temmuz kapanışa göre değişime bakıldığında ise 1 haftada serbest fonlardan 74 milyar 672 milyon liralık bir çıkış yaşandığı hesaplanıyor. Bu çıkış ayrıntısına bakıldığında 71.3 milyar lirası serbest fon, 18.6 milyar lirası katılım serbest fon, 8.6 milyar lirası serbest özel fonlarda gerçekleşti. Serbest fonlarda 17.5 milyar liralık yükseliş ise serbest döviz fonlarında yaşandı. Serbest döviz özel fonlarında ise 9.8 milyar liralık düşüş var.

Para piyasası fonlarında bir haftada yükseliş 69.2 milyar lirayı buldu

Serbest fonlarda gerilemenin yaşandığı bir haftada para piyasası şemsiye fonlarının 69.21 milyar liralık yükselişi dikkat çekti. Para piyasası şemsiye fonları bu bir haftada toplam yatırım fonları büyüklüğü içindeki payını da yüzde 18,98'den 31 Temmuz itibariyle yüzde 19,98'e çıkardı. 1 puana yakın yükseliş gerçekleştirdi. Para piyasası fonları bu yıla dezenflasyon politikaları kapsamında faizlerde beklenen düşüşle çok da pozitif başlamadı. Ancak şubat sonu başlayan savaş ile duraklayan dezenflasyon süreci yüksek faizlerin ve enflasyonun bir süre daha devam edeceğine yönelik artan beklentiler para piyasası fonlarının cazibesini korumasını sağladı. Bu nedenle yatırımcılar hem TL mevduattan hem de para piyasası fonlarından henüz vazgeçmiş değil ve bu son 1 haftada yaşanan talep de öne çıkıyor. Sadece serbest fonlardan değil PPF dışında diğer fon türlerinde de 1 haftada kayıp yaşandı. Borçlanma araçları fonlarından 28.6 milyar lira, değişken fonlardan 15.8 milyar lira, fon sepeti fonlarından 67.9 milyar lira, hisse senedi fonlarından 27.7 milyar lira, karma fonlardan 20.2 milyar lira ve katılım fonlarından 20.2 milyar liralık düşüşler hesaplandı. Kıymetli maden fonlarında ise sadece 103.5 milyon liralık bir yükseliş var.