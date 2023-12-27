Şeref Oğuz: Asgari ücret seçime kadar dayansa bari

Ekonomi Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, yeni asgari ücret ile ilgili X Sosyal medya Platformundan yaptığı açıklamada, enflasyonun 2024'te yüzde 70'i aşacağını belirterek asgari ücret zammının yüzde 49'da kaldığını bunun da seçimlerden sonra asgari ücrette yeniden bir artışa yol açabileceğini belirtti.

Şeref Oğuz, yeni asgari ücretle ilgili paylaşımında;

"SEÇİME KADAR DAYANSA BARİ



Enflasyon 2024 mayısında %70'i aşacak. Ancak asgari ücret zammı %49'da kaldı. Seçimden sonra şayet enflasyon düşürülemez ise asgari ücreti yılda 2 kez arttırmak zorunda kalacağız. Şimdi gözler emekliye verilecek zamma çevrildi." ifadelerini kullandı.