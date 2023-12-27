Şeref Oğuz: Asgari ücret seçime kadar dayansa bari
Ekonomi Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz asgari ücret artışıyla ilgili, "Seçime kadar dayansa bari" ifadesini kullandı.
Ekonomi Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, yeni asgari ücret ile ilgili X Sosyal medya Platformundan yaptığı açıklamada, enflasyonun 2024'te yüzde 70'i aşacağını belirterek asgari ücret zammının yüzde 49'da kaldığını bunun da seçimlerden sonra asgari ücrette yeniden bir artışa yol açabileceğini belirtti.
Şeref Oğuz, yeni asgari ücretle ilgili paylaşımında;
"SEÇİME KADAR DAYANSA BARİ
Enflasyon 2024 mayısında %70'i aşacak. Ancak asgari ücret zammı %49'da kaldı. Seçimden sonra şayet enflasyon düşürülemez ise asgari ücreti yılda 2 kez arttırmak zorunda kalacağız. Şimdi gözler emekliye verilecek zamma çevrildi." ifadelerini kullandı.
SEÇİME KADAR DAYANSA BARİ— Şeref Oğuz (@serefoguz) December 27, 2023
Enflasyon 2024 mayısında %70'i aşacak.
Ancak asgari ücret zammı %49'da kaldı.
Seçimden sonra şayet enflasyon düşürülemez ise asgari ücreti yılda 2 kez arttırmak zorunda kalacağız.
Şimdi gözler emekliye verilecek zamma çevrildi.#asgariucret #emekli #zam… pic.twitter.com/sUTOcxMOnv