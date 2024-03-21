Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın kararını yorumladı: Freni patlak döviz kamyonuna faiz takozu
EKONOMİ gazetesi yazarı ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, TCMB'nin 500 baz puanlık artış yaparak politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasını değerlendirdi.
EKONOMİ gazetesi yazarı ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasını değerlendirdi. Paylaşımını "Freni patlak döviz kamyonuna faiz takozu" başlığıyla yapan Oğuz, karı 5 maddeyle sıraladı.
Oğuz'un paylaşımı şöyle:
Freni patlak döviz kamyonuna faiz takozu
1- Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan arttırıp %50’ye çıkardı.
2- Amaç; seçimden önce kurun zıplamasına engel olmak.
3- Beklenti, döviz kamyonu enflasyon bayırında takozdan atmasın, biraz hız kessin.
4- Havuza dalmadan önce derin nefes almak iyi fikirdi. Faizi nas yaptık %8,5 dek indirdik.
5- Havuzda daldıktan sonra derin nefes almak kötü fikirdir. Şimdi faizin maliyeti yakacak.
FRENİ PATLAK DÖVİZ— Şeref Oğuz (@serefoguz) March 21, 2024
KAMYONUNA FAİZ TAKOZU
1-Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan arttırıp %50’ye çıkardı.
2-Amaç; seçimden önce kurun zıplamasına engel olmak.
3-Beklenti, döviz kamyonu enflasyon bayırında takozdan atmasın, biraz hız kessin.
4-Havuza dalmadan önce derin… pic.twitter.com/6k8YXFev2w