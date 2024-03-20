Şeref Oğuz'dan Avrupa uyarısı! Yeşil maskelerle soyup soğana çevirecek

EKONOMİ gazetesi yazarı ve yayın kurulu başkanı Şeref Oğuz, resmi X hesabı üzerinden 'yeşil ekonomi' hakkında değerlendirme yaptı. Kendisine "Yeşil ekonomi" hakkında fikirlerini soran takipçisinin sorusunu yanıtlayan Oğuz "Dili yeşil eli karbon karası Avrupa... Giderek 'dışlayıcı iklim kulübü' haline dönüştü ve pek çok sektörümüzü; yeşil maskelerle soyup soğana çevirecek. Oğuz'a sorulan soru ve Oğuz'un yanıtının tamamı şöyle:

Dili yeşil eli karbon karası...

Şeref Oğuz: Dili yeşil eli karbon karası Avrupa; yeşil ekonomisi üzerinden kendine rekabet avantajı oluşturma kurnazlığında. Giderek 'dışlayıcı iklim kulübü' haline dönüştü ve pek çok sektörümüzü; yeşil maskelerle soyup soğana çevirecek.

Dili yeşil eli karbon karası Avrupa; yeşil ekonomisi üzerinden kendine rekabet avantajı oluşturma kurnazlığında. Giderek 'dışlayıcı iklim kulübü' haline dönüştü ve pek çok sektörümüzü; yeşil maskelerle soyup soğana çevirecek. https://t.co/JThYNKXZpd — Şeref Oğuz (@serefoguz) March 20, 2024

Soru: Hocam pazartesi Bilişim Vadisi'nde Sanayi Bakanlığı'nın Yeşil ekonomi çalıştayına katıldım. Bu yeşil ekonomi yeni bir soygun türüne dönüşecek sanırım. Sadece demir Çelik sektörünü 25 yılda 70 milyar dolar borçlandıracaklar yeşil üretim proses vs. diye... Sizin düşünceniz nedir konuyla ilgili?