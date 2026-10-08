Serkan Gönençler: Para piyasası fonlarında hızlı tasfiye mümkün

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan kapsamlı analize değinen Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, tasfiye kararı alınan ve alım-satıma kapatılan fonların portföy büyüklüğünün 31 Ağustos - 30 Eylül sürecinde 1 trilyon 470 milyar TL’den 756 milyar TL’ye gerilediğini belirtti.

Fonların nakde dönüşüm sürelerine ilişkin yürütülen çalışmanın detaylarını paylaşan Gönençler, tüm fon evreninde likiditesi düşük varlık oranının %58,6 seviyesinde görüldüğünü; ancak en büyük iki-üç fon dışarıda tutulduğunda bu oranın %23’e gerilediğini ifade etti. Para piyasası fonlarında ise pay repo teminatı kaynaklı risk taşıyan birkaç fon hariç tutulduğunda likiditesi düşük varlık oranının %2,7 gibi çok düşük bir seviyede kaldığını vurguladı. Bu tablo doğrultusunda özellikle para piyasası fonlarında 1 milyon TL üzerindeki tutarlar için de hızlı bir tasfiye takviminin açıklanabileceğini ve yatırımcıların büyük kayıplar yaşamadan nakde ulaşabileceğini belirtti.

Büyümede aşağı yönlü revizyon ve enflasyon etkisi

Fon krizinin makroekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gönençler, servet etkisi ve nakde ulaşamama durumunun iç tüketim üzerinde bir miktar yavaşlatıcı etki yaratacağını söyledi. Ancak bu durumun büyümede eksiye gidiş veya radikal bir çöküş getirmesini beklemediğini, sadece büyüme tahminlerinde bir miktar aşağı yönlü revizyona yol açabileceğini ifade etti.

Tüketimdeki yavaşlamanın enflasyona olumlu katkısının sınırlı kalacağını belirten Gönençler, enflasyon patikasında asıl belirleyici unsurun petrol fiyatlarının seyri olacağını vurguladı.

Dövizde kontrollü kur ve reel değerlenme stratejisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde son haftalarda yaşanan gerilemeye de değinen Serkan Gönençler, 11-12 milyar dolarlık düşüşün yaklaşık yarısının altın fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığına dikkat çekti. Döviz mevduatlarında ise henüz sınırlı bir artış gözlendiğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecinin ana sütunu olarak kuru tutma ve TL’de reel değerlenme stratejisini koruduğunu ifade eden Gönençler, enflasyon tek haneye düşene kadar kontrollü kur rejiminden çıkılmayacağını hatırlattı. TCMB rezervlerinin seçimlere kadar kurdaki bu stabiliteyi korumak adına yeterli olduğunu öngördü.

Küresel risk: Petrol, ABD tahvil faizleri ve stagflasyon tehlikesi

Küresel piyasalardaki en önemli risk faktörünün ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatları olduğunu vurgulayan Gönençler, ABD seçimleri sonrasında petrol fiyatlarının yüksek kalması halinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5,30 seviyelerinden %5,5 - %6 bandına doğru baskılanabileceğini dile getirdi.

Tahvil faizlerinin bu seviyelere yükselmesinin küresel büyümede ani bir duruşa yol açabileceğini belirten Gönençler, yüksek enerji maliyetleri ve faiz baskısıyla birlikte küresel ekonominin stagflasyonist bir sürece sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Petrol fiyatlarının geri çekilmesi halinde ise tahvil faizlerinin %5’in altına inebileceğini sözlerine ekledi.