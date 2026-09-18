Serkan Gönençler'den Fed ve borsa analizi: Küresel piyasalarda şahin Fed, BIST'te domino etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırma kararını değerlendiren Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, Fed'in piyasa beklentilerinin ötesinde net bir şahin duruş sergilediğini belirtti. Karar metninden ‘enflasyonun arz kaynaklı olduğu’ ifadesinin tamamen çıkarıldığına dikkat çeken Gönençler, enflasyonun artık geçici bir şoktan ziyade yapısal bir hal aldığının kabul edildiğini ve ana önceliğin enflasyonla mücadele olarak açıklandığını vurguladı.

Gönençler, üyelerin faiz beklentilerini gösteren noktasal grafiklerde belirgin bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına işaret ederek, gelecek yılın kalanı için 12 üyenin bir, 4 üyenin ise iki faiz artışı beklediğini aktardı. 2027-2029 dönemine ilişkin faiz beklentilerinin de yükseldiğini belirten Gönençler, bu tablonun doların güçlü kalmasını destekleyeceğini, buna karşın altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Ayrıca Fed'in büyüme ve istihdam tahminlerini olumlu yönde revize etmesinin, ABD ekonomisinin faiz artışlarına dayanıklı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Borsa İstanbul’da düzenleme kaynaklı domino etkisi ve alım fırsatı

Borsa İstanbul’da yaşanan sert geri çekilmeyi de yorumlayan Serkan Gönençler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) rehber güncellemesi ve ters repo adımları sonrasında piyasada bir uyum sancısı yaşandığını söyledi. Farklı kurum ve fonların birbirleriyle ‘örümcek ağı’ gibi bağlı bir yapı içerisinde bulunması nedeniyle kar satışlarının bir domino etkisine dönüştüğünü belirten Gönençler, aşırı değerlenmiş hisselerdeki likidite sorunlarının temel taş hisselere de satışı getirdiğini vurguladı.

Buna karşın yapılan düzenlemelerin MSCI ve S&P tarafında Türkiye'nin alt lige düşme riskini ciddi anlamda azalttığını belirten Gönençler, yaşanan geri çekilmenin BIST 30 gibi sağlam hisselerde 3 ila 6 aylık vadede önemli bir alım fırsatı yarattığını değerlendirdi.

Çalkantıyı sınırlamak için Hazine ve TCMB adımları bekleniyor

Piyasadaki likidite sıkışıklığını ve çalkantıyı sınırlamak adına atılabilecek adımlara değinen Gönençler, Hazine’nin kamu kağıtları için geri alım ihaleleri düzenleyebileceğini ve TCMB’nin alım taahhütleri kapsamında devreye girebileceğini ifade etti.

Uzun vadede piyasanın daha rasyonel işlemesi için endekslere giriş ve çıkış kriterlerinin yalnızca hacim veya fiyat yükselişine göre değil, daha sağlıklı ve farklı parametrelerle yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Gönençler, bu tür ek tedbirlerin piyasadaki yapısal sorunların önüne geçeceğini kaydetti.