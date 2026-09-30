"Sermayenin üretime yönelmesi için yatırım koşulları yeniden güçlendirilmeli"

ERHAN BEDİR / BURSA

Yüksek faiz, artan üretim maliyetleri ve sanayi alanlarının pahalılaşması, üreticilerin yatırım kararlarını daha temkinli almasına neden oluyor. Özellikle sermayenin makine, teknoloji ve istihdama yönlendirilmesi gereken bir dönemde finansman maliyetlerinin yükselmesi, sanayicinin yatırım planlarını zorlaştırıyor.

GRL Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan da sanayinin mevcut koşullarında yatırım yapmanın giderek daha maliyetli hale geldiğine dikkat çekerek, yatırımların önünün açılması gerektiğini söyledi. Yüksek faiz ortamının yeni yatırımları zorlaştırdığını belirten Arslan, sanayi yatırımının uzun vadeli planlama, teknoloji harcaması ve istihdam gerektirdiğini vurgulayarak, finansal getirilerin yükseldiği dönemlerde sermayenin üretim dışındaki alanlara yönelmesinin yatırım kararlarını etkilediğini söyledi. Arslan, “Sermayenin makineye, otomasyona, Ar-Ge’ye ve istihdama gitmesini sağlayacak koşulları güçlendirmeliyiz. Üretenin ve yatırım yapanın önünü açtığımızda Türkiye’nin sanayide daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Otomotiv yan sanayisinin önemli gündemlerinden birinin, döviz gelirleri ile üretim maliyetleri arasındaki denge olduğunu söyleyen Arslan, “İşçilik ve işletme maliyetlerinin dolar ve euro bazında artması, özellikle Avrupa pazarında fiyat vermeyi zorlaştırıyor. Türk otomotiv sanayisi kalitesi, teslimat gücü ve esnekliğiyle Avrupa’da güçlü bir yer edindi. Bu kazanımı korumak için maliyetlerimiz ile ihracat gelirlerimiz arasında sağlıklı bir dengeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Arsa ve tesis maliyetleri zorlıyor”

Yeni yatırım yapacak veya kapasitesini artıracak firmalar için arsa ve tesis maliyetlerinin ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Arslan, orta ölçekli bir fabrikanın arsa ve inşaat dahil maliyetinin 10–15 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu durumun üretim başlamadan önce sanayicinin sermayesinin önemli bir bölümünü bağladığını ifade eden Arslan, “Kaynağımızı mümkün olduğunca makineye, teknolojiye ve ihracata ayırmamız gerekiyor. Arsa ve bina maliyeti yükseldiğinde üretime ayırabileceğimiz bütçe azalıyor. Sanayicinin erişilebilir ve uzun vadeli yatırım yapabileceği alanlara ihtiyacı var” dedi.

“NOSAB’da üreticilerin yüzde 64’ü kiracı”

Bursa’daki NOSAB’da üreticilerin yüzde 64’ünün kiracı konumunda olduğunu hatırlatan Arslan, uygun koşullarda sanayi alanı oluşturmanın hem kiracı üreticilere hem de büyümek isteyen KOBİ’lere imkân sağlayacağını söyledi. Bu kapsamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın KOBİ OSB projesini desteklediğini belirten Arslan, “BTSO’nun KOBİ OSB projesini üretmek ve büyümek isteyen KOBİ’lerimizin uygun koşullarda sanayi alanına erişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu alanların yatırıma açılması, Bursa’da üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayacaktır” dedi.

“Çalışanların da alım gücü artmalı”

Akaryakıt, lojistik, servis ve işçilik maliyetlerindeki artışların üretim zincirinin tamamını etkilediğini belirten Arslan, çalışanların alım gücünün korunmasının da sanayinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi. Konut, gıda ve ulaşım giderlerinin çalışanların yaşam koşullarını zorlaştırdığına dikkat çekti. Arslan, “Sanayi, fabrikadaki makinelerden ibaret değil. Yetişmiş çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi de içeren büyük bir üretim ağına dayanıyor. Rekabet gücünü konuşurken çalışanlarımızın yaşam koşullarını da gözetmeliyiz” dedi.

50 ülkeye ihracat yapıyor

GRL Otomotiv, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde yılda yaklaşık 300 bin yolcu koltuğu üreterek şehir ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor. Üretiminin yüzde 70'ten fazlasını beş kıtada yaklaşık 50 ülkeye ihraç eden şirket, kara, deniz ve demiryolu taşıtlarına yönelik koltuk sistemleri geliştiriyor. Sektörde yaklaşık 50 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını belirten GRL Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan, başta otobüs ve ticari araç üreticileri olmak üzere çok sayıda müşteriye tedarik sağladıklarını söyledi. Arslan, "Türkiye'de üretip dünyanın farklı coğrafyalarına ürün gönderebilmek, sanayimizin ulaştığı kalite ve üretim seviyesini gösteriyor. GRL Otomotiv olarak bu birikimi büyütmek istiyoruz" dedi.