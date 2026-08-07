Sermayeye sıkışan borsaya koşuyor

ŞEBNEM TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir haftalık aradan sonra 4 halka arza daha onay verdi. Başvuruları 2024 sonu olan bu 4 şirketin halka arzının toplam büyüklüğü 18,4 milyar lira seviyesinde. Temmuz ayında tamamlanan halka arz şirketlerinin borsa performansındaki zayıflık yatırımcıları halka arzlara eskisi kadar talep göstermemesine neden olurken uzmanlara göre SPK’nın onaylara tüm hızıyla devam etmesinin nedeni şirketlerin yaşadığı finansman sıkıntısı. Yeni halka arz onayı alan 4 şirketinde taahhütnamelerine göre halka arz gelirlerinin 20-40 arası bir payı işletme sermayesine gidecek.

29 şirket 66,7 milyar lira topladı

SPK onayıyla bu yıl 29 şirket halka arzını tamamladı. Bir şirket Bewen Enerji halka arzını talep toplamanın son günü ertelemeyi tercih etti. Bu 29 şirket piyasadan 66,7 milyar lira toplarken halka arz fiyatının altında işlem gören şirket sayısı da önceki dönemlerin aksine oldukça fazla oldu. Şimdi son SPK bülteniyle 4 yeni şirket daha halka arz onayı aldı. Bu şirketler de halka arzla 18 milyar liranın üzerinde finansman sağlamayı hedefliyor. Son dönemde halka arzı ertelemeye varan talep düşüşü varken SPK’nın onaylara devam etmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bu onayların sürmesinin en önemli nedeni finansman sıkıntısı.

2023 Haziran’dan bu yana uygulanan sıkı para politikası, İran savaşıyla dezenflasyon sürecinin kesintiye uğramasıyla yüksek faiz ve enflasyonun bir süre daha devam edeceğine yönelik artan beklentiler şirketlerin finansman güçlüğünün artmasına neden oluyor. Öyle ki son 4 onayla birlikte 120’nin üzerinde şirket halka arz için en eskisi 3 yıldır izin beklerken halka arz onay sırasında iki şirketin konkordato ilan etmesi de yaşanan finansman sıkıntısını göstermesi açısından önemli oldu.

2 yıla yakın halka arz onayı beklediler

EKONOMİ’ye bilgi veren uzmanlara göre şirketler yüksek faizler ve kısıtlamalar nedeniyle kredi alamayınca finansman bulmanın tek çaresi halka arz oldu. Bu durum şirketler üzerinde baskı yarattığı kadar uzmanlara göre SPK üzerinde de baskı yaratıyor. Uzmanlar SPK’nın da bu nedenle halka arz onaylarına ara vermediğini vurgulayarak onay beklerken konkordato ilan eden şirketlere dikkat çekti.

SPK’nın onayladığı 4 halka arzdan Kapeks Kimya 17.10.2024’te, Çitlekçi Mağazacılık ve Teknika Plast 11.11.2024’te, Türker Vangölü Enerji ise 04.12.2024’te SPK’ya halka arz başvurularını iletmişti. Neredeyse 2 yılın ardından 4 şirketin onayı geldi.

10,5 milyar liralık halka arz geliyor

Türker Vangölü Enerji halka arz büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteren Türker VEYAŞ’ın pay başına satış fiyatının 136 TL olarak belirlendiği halka arzının ek satış dahil 10 milyar 540 milyon TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu borsanın en büyük halka arzı olacak. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda 37 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay da ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Türker VEYAŞ: Yüzde 30-40’ı işletme sermayesine

Toplam 65 milyon TL nominal değerli pay halka arz olurken, halka arzın 8 milyar 840 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. 12 milyon 500 bin TL nominal değerli payların da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde ise halka arz büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Türker VEYAŞ’ın halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil yüzde 13,67 olması bekleniyor. Şirket taahhütnamesine göre halka arzdan sağlanacak kaynağın da yüzde 60-70’inin yatırım harcamalarına, yüzde 40-30’unun ise işletme sermayesine aktarılması hedefleniyor.

Kapeks Kimya: Yüzde 20-30’u işletme sermayesine

Kapeks Kimya 94 liradan halka arz olacak, 25 milyon 100 bin adet pay yatırımcılara sunulacak. Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olması bekleniyor. TSKB, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman halka arzın lider konsorsiyumunu oluştururken halka açıklık oranının yüzde 20,1 olması bekleniyor. Büyüklüğünün 2.3 milyar lira olması öngörülen halka arzdan elde edilecek gelirin de yüzde 40-50’sinin yurt içi ve yurt dışındaki yeni üretim tesisi ve depo yatırımları ile alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 20-30’unun ham madde tedarikinin güçlendirilmesinde, yüzde 20-30’unun ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.

Çitlekçi: Yüzde 30-40’ı işletme sermayesine

Çitlekçi Mağazacılık Gıda halka arzında, 30 milyon TL nominal değerli sermaye artırımının yanı sıra şirketin ortağı Tunçlar Yatırım Holding’e ait 6.5 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Tera Yatırım’ın liderliğinde yapılacak halka arzda fiyat 73.70 TL olarak belirlendi. Halka arz gelirinin yüzde 30-40’ı işletme sermayesine, yüzde 30-40’ı yurtiçi yeni şube yatırımlarına, yüzde 10-20’si yurtiçi depo yatırımlarına, yüzde 10-20’si GES yatırımına aktarılacak. Halka açıklık oranının yüzde 25, halka arz büyüklüğünün 2,7 milyar lira olması bekleniyor.

Teknika Plast: Yüzde 25-35’i ile borçlar azaltılacak

Teknika Plast 25 milyon TL nominal değerli sermaye artırımının yanı sıra şirketin ortakları Kemal Yaralı’nın sahip olduğu 3 milyon TL nominal değerli ve Ali Kutay Yaralı’nın sahip olduğu 3 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa konu edilecek. Halka arz fiyatı 85.40 lira olurken halka arz oranının yüzde 24,8, halka arz büyüklüğünün 2,6 milyar lira olması öngörülüyor. Tera Yatırım’ın gerçekleştireceği halka arzın geliriyle taahhütnameye göre yüzde 30-40 oranında devam eden yatırımlar fonlanacak, yüzde 30-40’ı ile işletme sermayesine aktarılacak, yüzde 25-35’iyle de finansal borçluluk seviyesi azaltılacak.