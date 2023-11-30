Sert iniş riski azaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki yıl hafif ivme kaybedeceğini ancak yüksek borç seviyeleri ve faizlere yönelik belirsizliğe rağmen sert iniş riskinin azaldığını açıkladı. Küresel ekonomi için 2023 yılı büyüme tahminini %3'ten %2.9 seviyesine düşüren OECD 2023 yılı için Türkiye'ye ilişkin ekonomik büyüme tahminini %4.3'ten %4.5'e yükseltti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki yıl hafif ivme kaybedeceğini ancak yüksek borç seviyeleri ve faizlere yönelik belirsizliğe rağmen sert iniş riskinin azaldığını açıkladı. OECD küresel ekonomi için 2023 yılı büyüme tahminini %3'ten %2.9 seviyesine düşürdü. OECD, bu yılki yüzde 2,9'luk büyümenin ardından küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,7 ve 2025'te yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.

OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel ekonomik büyüme ağırlıklı olarak Asya ekonomilerine bağımlı olacak. Enfl asyon ve düşük büyüme öngörüleri küresel ekonomi için zorluklar yaratmaya devam ederken, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olacağı öngörülüyor. Kısa vadeli ekonomik görünüme yönelik riskler, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim ve para politikasının sıkılaştırılmasının beklenenden daha büyük bir etkisi olabileceğine işaret ediyor. Bu yıl için öngörülen yüzde 2,9'luk büyümenin ardından, küresel ekonomik büyüme 2024'te yüzde 2,7'ye gerileyerek ılımlı kalmayı sürdürecek. Enflasyonun düşmeye devam etmesi ve reel gelirlerin güçlenmesiyle dünya ekonomisinin 2025'te yüzde 3 büyüyeceği öngörülüyor. ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminini %2.2’den %2,4’e, 2024 tahminini ise %1,3’ten %1,5’e yükselten OECD Çin’e ilişkin 2023 büyüme tahminini %5,1’den %5,2’ye, 2024 tahminini ise %4,6’dan %4,7’ye yükseltti. Gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin büyük çaplı şokların yaşanmaması halinde, OECD ülkelerinde manşet enfl asyonun bu yılki yüzde 7 seviyesinden, 2024'te yüzde 5,2'ye ve 2025'te yüzde 3,8'e gerileyeceği hesaplanıyor. OECD'ye göre, mevcut kamu borcunun GSYH'ye oranı tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor ve hükümetler iklim değişikliğiyle mücadele ihtiyacı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü artan mali baskılarla karşı karşıya kalıyor.

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2023 yılı için Türkiye'ye ilişkin ekonomik büyüme tahminini Eylül ayındaki tahmini olan %4.3'ten %4.5'e yükseltirken, Türkiye ekonomisi için 2024'teki büyüme tahminini de %2.6'dan %2.9'a yükseltti. OECD Türkiye ekonomisinin 2025'te %3.2 büyümesini bekliyor. OECD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enfl asyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar para politikasını gerektiği kadar sıkılaştırmaya kararlı olması nedeniyle faizlerin daha da artmasını bekliyor. Sıkılaşan para politikası ve enfl asyonun hane halkı tüketimini zayıflatacağı, bununla birlikte Türkiye'nin ihracatının daha güçlü bir küresel büyümeyi yansıtacak şekilde 2025'te ivme kazanacağı öngörülüyor.