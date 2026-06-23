SEVA Holding, gayrımenkul ve turizmde yatırım atağı başlattı

ERHAN BEDİR / BURSA

Şirketin gündeminde gayrimenkul ve turizm projeleri bulunuyor. SEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, 2 bin 500 kişiye istihdam sağladıklerini belirterek, özellikle gayrimenkul ve turizm yatırımlarında yeni bir büyüme dönemine girdiklerini ifade etti.

Bursa’da Balat ve Doğanköy bölgelerinde üç farklı projenin devam ettiğini kaydeden Şahinkaya, bu projelerde yüzlerce bağımsız bölümün yanı sıra yaklaşık 4 bin 500 metrekare ticari alan bulunduğunu açıkladı. Karma ofis kampüsü ve alışveriş merkezi yatırımlarının da sürdüğünü ifade etti. Bursa dışındaki yatırımlara da değinen Şahinkaya, Çeşme’de 300 m. sahile sahip villa, konut ve otel projesinin devam ettiğini söyledi. Proje kapsamında 30 villa ve 120 daire yer alırken, otel yatırımında ruhsat süreci sürüyor.

Turizm yatırımları öne çıkacak

Turizm sektörüne daha fazla odaklanacaklarını açıklayan Şahinkaya, Bursa’da ruhsat aşamasında bulunan dört ve beş yıldızlı iki otel projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Söz konusu yatırımların kongre, sağlık ve kültür turizmine hizmet verecek şekilde planlandığını aktaran Şahinkaya, yatırımcıların da dahil olabileceği modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi.