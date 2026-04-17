Seva Holding gayrimenkulde halka arza hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, grubun gayrimenkul yatırımlarını tek çatı altında toplayacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm sürecini başlattıklarını açıkladı. Şahinkaya, “Gayrimenkul varlıklarımızı daha kurumsal bir yapıya taşımak için GYO’ya dönüşüm sürecindeyiz. Bu yapı tamamlandığında, gayrimenkul yatırımlarımız çok daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuşacak. Şu anda süreç devam ediyor. Gerekli izinler ve kuruluş işlemleri üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz 2026 yılı Kasım-Aralık döneminde süreci tamamlamak. Bu aşamadan sonra da halka arz başvurusu yapılacak” dedi.

Şahinkaya ayrıca gayrimenkul tarafında finansal araçları da genişlettiklerini belirterek, “Bir gayrimenkul yatırım fonumuz zaten var. Bunun yanında iki yeni gayrimenkul yatırım fonu daha kuruyoruz. Bunlardan biri proje gayrimenkul yatırım fonu olacak, diğeri ise klasik gayrimenkul yatırım fonu. Bu yapıların tamamı gayrimenkul tarafındaki büyümemizi destekleyecek” diye konuştu. Seva Holding’in konut projelerinde de dikkat çeken bir satış performansı yakaladığını belirten Oğuzhan Şahinkaya, güven unsurunun satışlarda önemli rol oynadığını söyledi. Seva Holding’in konut projelerinde kısa vadeli kâr hedeflemediğini vurgulayan Şahinkaya, projelerde kalite standartlarını özellikle yüksek tuttuklarını ifade ederek, “Bizim önceliğimiz kısa vadede çok para kazanmak değil. Bölgenin en iyi konutlarını üretmek istiyoruz. Bu nedenle projelerde kullandığımız malzemeleri de en üst seviyede seçiyoruz” açıklamasını yaptı.

Çeşme’de turizm yatırımı sürüyor

Seva Holding’in faaliyet yapısı çok sektörlü bir modele dayanıyor. Holdingin faaliyet alanında gayrimenkulün yanı sıra makine sanayi, havacılık, turizm, ticaret, tarım ve hayvancılık gibi sektörler de yer alıyor. Seva Holding’in gayrimenkul tarafında birden fazla proje yürüttüğünü belirten Şahinkaya, özellikle Bursa’daki konut projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Balat bölgesinde konut ve ticari alan içeren projelerimiz var. Bunun yanında açık konseptli bir alışveriş çarşısı (street mall) projesi üzerinde çalışıyoruz. Yeni AVM projesi yaklaşık 10.000 metrekare kiralanabilir alana sahip olacak.” Şirket ayrıca öğrencilere ve sağlık çalışanlarına yönelik bin konutluk karma bir proje üzerinde de çalışıyor. Turizm yatırımları kapsamında da Çeşme’de yaklaşık 30 villa ve 120 daireyi kapsayan bir yenileme projesi yürüttüklerini belirten Şahinkaya, ayrıca bölgeye hizmet edecek bir otel yatırımı da planladıklarını aktardı.

Sanayi yatırımları da büyüyor

Seva Holding’in sanayi tarafındaki faaliyetleri ise Hisarlar markası üzerinden yürütülüyor. Hisarlar bünyesinde raylı sistem komponentleri, iş makinesi şasileri, lift ve platform sistemleri ile savunma sanayi parçaları üretiliyor. Şahinkaya, üretimin önemli bölümünün ihracata yönelik olduğunu vurgulayarak, “Sanayi tarafında ihracat oranımız %65–70 seviyesinde. Bunun da büyük kısmı Avrupa’ya gidiyor” dedi. Hisarlar aynı zamanda lift üretiminde Türkiye’de alanındaki tek üretici konumunda. Avrupa’da ise 3–4 üreticiden biri. Şirket ayrıca TÜV Austria ile birlikte Türkiye’de bir test merkezi de kurdu. Bu merkez sayesinde platform ve lift sistemleri Avrupa güvenlik standartlarına göre test ediliyor. Hisarlar, savunma sanayinde de zırhlı araç şasileri alanında önemli üretimler yapıyor. Şirket Avrupa pazarına daha yakın olmak amacıyla Almanya’da yeni bir tesis kurmayı planlıyor. Şahinkaya, “Avrupa’daki müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilmek için Almanya’da 20 bin metrekare kapalı alana sahip bir üretim ve montaj merkezi kuruyoruz. Bu merkez sayesinde hem lojistik avantaj sağlayacağız hem de Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendireceğiz. Öte yandan Amerika’ya da ihracata başladık” değerlendirmesini yaptı.

Yeni satın alma gündem

Demir çelik sektöründe de halihazırda 1.180 kişinin istihdam edildiği köklü bir firmanın satın alımı için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Şahinkaya, bu satın almaya entegre bir üretim tesisi haline geleceklerini, ayrıca bu alana yerli ve milli bir katkı da sağlamış olacaklarına vurgu yaptı. Şahinkaya, Seva Holding olarak temel stratejilerinin yüksek katma değerli alanlara odaklanmak olduğuna işaret ederek, “Bizim temel yaklaşımımız katma değerli üretim. Hem sanayide hem gayrimenkulde sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı süreci de bu stratejinin önemli bir parçası” değerlendirmesini yaptı.

“Eğitim tarafı bizim için ayrı bir değer”

Seva Holding’in faaliyet alanları arasında de önemli bir yer tutuyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Şahinkaya Eğitim Kurumları, anaokulundan lise seviyesine kadar uzanan yapısıyla yaklaşık 3 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor ve üç ayrı kampüste faaliyet gösteriyor. Oğuzhan Şahinkaya, eğitim alanının kendileri için ticari bir faaliyet olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Oğuzhan Şahinkaya, “Sanayi ve ticaret elbette önemli ama eğitim bizim için farklı bir yerde duruyor. Aileler çocuklarını bize emanet ediyor. Bu güven ve saygınlık çok büyük bir sorumluluk. Birçok aile çocuklarını bize teslim ederken aslında geleceğini de emanet ediyor. Bu güveni korumak bizim için en önemli konu. Biz yalnızca sınav başarısına odaklanan bir eğitim modeli istemiyoruz. Amacımız dünyayı anlayan, sorgulayan ve kendini geliştiren bireyler yetiştirmek” diye konuştu. Şahinkaya Eğitim Kurumları, yeni dönemde eğitim modelini uluslararası standartlara yakınlaştırmayı hedefliyor. Kurumun eğitim yaklaşımı; akademik başarıyı, sosyal gelişimi ve öğrencinin bireysel yeteneklerini birlikte geliştirmeye dayanıyor.