Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde yoğun mesai: Bir buket çiçek ne kadar?

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla sevgilisine çiçek almak isteyenler siparişlerini oluşturmaya başladı. Çiçekçiler ise bu yoğunluğa hazırlıklıydı. Çiçek mezatlarında hazırlıklar yapıldı. Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen çiçek türü gül oldu.

Sevgililer gününde çiçek almak için çiçekçilere gitmeyi tercih edenler kadar sipariş sistemini kullananlarda bulunuyor. Sipariş vermeyi düşünenler için çiçekçilerin uyarısı bulunuyor. 14 şubat günü sipariş oluşturan kişiler çoğunlukla istedikleri tür çiçekleri bulamıyor. Çiçek mağazalarına giderek alınan buketler daha özenli, ithal çiçeklerle isteğe göre sarımları yapılabiliyorken, e-ticaret siteleri üzerinden verilen çiçekler yerli üretim boyutları küçük çiçeklerden hazırlanıyor.

Buketler 1000 TL'den başlıyor

Perakende satışta ithal güllerin fiyatları 200 liradan başlıyor. 5 gül, cipso, yeşillik ve sarma kağıtlarıyla yapılan aranjmanlar bin liradan başlayan fiyatlardan satılıyor. Gül sayısı arttıkça fiyatlar da artış gösteriyor.

Farklı çiçeklerden de buketler istenirse yapılabiliyor ve çiçeğin değerine göre fiyatlar belirleniyor. Diğer hediyelere nazaran çiçek fiyatlarının 1000 lira seviyesinden başlaması çiçeğe olan talebi artırıyor.

Gül tercih ediliyor

NTV'den Dilara Civelek'in haberine göre çiçekçiler, Sevgililer Günü'nde gülün tercih edildiğini, diğer çiçeklerden yapılan buketlerin pek satılmadığını, kırmızı gülün piyasada karaborsaya düştüğünü belirtti.

Yapay gül bulmak da zorlaştı

İthal olarak Türkiye'ye getirilen yapay gülleri bulmak da zorlaştı. Kırmızı yapay güllerin çiçekçilere maliyeti tane başına yaklaşık 20 lirayı bulan yapay güller toptancılarda bulunmuyor ve çiçekçiler farklı yöntemlerle elde etmeye çalışıyor. Çiçekçiler ucuzluk mağazalarında satılan yapay güllere yöneldi.

Çiçekçilerde en büyük kazanç kayıpları nakliye sırasında kırılan güllerden kaynaklanıyor. Bunun dışında KDV ve gelir vergisinin yüksek olması, güllerin ömürlerinin az olmasından dolayı kısa sürede çürümelerinden ötürü kazançları düşüyor. Ayrıca Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günler dışında çiçek satışlarının durgun seyretmesi de çiçekçileri zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.