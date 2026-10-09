Seyit Ardıç, ASO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 18. Dönem organ seçimleri tamamlandı. 112 üyeli Oda Meclisinde yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri belirlendi.

ASO Yapısal ve Teknik Müteahhitlik Hizmetleri Sanayii Komitesinden ASO Meclisine seçilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da organ seçimlerine katılarak oyunu kullandı.

Seçimler sonucunda Seyit Ardıç, yeniden ASO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Meclis Başkanlığına ise önceki dönem ASO Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Çetinceviz seçildi.

“Odamızın gücü ortak emeğimizden geliyor”

Seçimin ardından Meclis üyelerine hitap eden Başkan Ardıç, Ankaralı sanayicilerin gösterdiği birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Üyelere sık sık “yol arkadaşlarım” diye seslendiğini hatırlatan Başkan Ardıç, bu hitabın yıllardır birlikte verilen emeği, aralarındaki güveni ve dostluğu ifade ettiğini söyledi.

Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçimlerinde listelerinin 41 meslek grubunun tamamında kazandığını belirten Başkan Ardıç, 40 meslek grubunda seçimin tek listeyle gerçekleşmesini Ankara Sanayi Odası (ASO) seçimlerinde Seyit Ardıç, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

ASO Meclis Başkanlığına önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Çetinceviz seçilirken, 4 kişilik Meclis Başkanlık Divanı’nın iki üyesi kadın sanayicilerden oluştu. Yeni dönemde ASO Meclisi’ndeki kadın üye sayısı da önceki döneme göre yaklaşık üç kat artarak 13’e yükseldi. Böylece kadın üyelerin Meclis’teki payı yüzde 10’un üzerine çıktı.

Yeni dönem vizyonuna ilişkin “Biz Ankara için büyük düşünüyoruz” diyen Başkan Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettiği ve desteklerini aldıklarını belirttiği ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi projeleriyle Ankara’nın üretim ve yatırım kapasitesini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Ardıç, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vizyonu ve destekleriyle Başkentimizi Avrasya’nın önemli teknoloji ve sanayi merkezlerinden biri yapmak için çalışacağız” dedi.

Savunma sanayisi ve sağlık endüstrisindeki mühendislik ve üretim birikimini diğer sektörlerle buluşturacaklarını belirten Başkan Ardıç, yüksek teknolojili ihracatı ve tüm sektörlerde üretilen katma değeri artırmak için firmalara destek vereceklerini kaydetti.

Sanayicilerin ihtiyaçlarını sahada dinlemeyi ve birlikte geliştirilen fikirleri projelere dönüştürmeyi sürdüreceklerini ifade eden Başkan Ardıç, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır’ sözü, taşıdığımız sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyor. Ankara sanayisinin üretim ve teknoloji gücünü büyütmek ve ülkemizin kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı sunmak için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bana bir kez daha bu büyük sorumluluğu emanet ettiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Yeni dönemimiz Ankara sanayimize, üyelerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu: Başarı birlik ve beraberlikten geliyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında ASO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Seyit Ardıç’ı ve ASO’nun diğer organlarında görev alan sanayicileri tebrik etti. Seyit Ardıç ile TOBB Yönetim Kurulu’nda 4 yıldır birlikte çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Onun bilgisinden, tecrübesinden bizzat istifade ediyorum. TOBB’da sizleri ve Türk iş dünyasını en güzel şekilde temsil ediyor” dedi. Seyit Ardıç’ı ASO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçen Meclis üyelerine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Bu sizin kalitenizi gösteriyor. Başarı birlik ve beraberlikten geliyor. Birlikten rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Allah yolunuzu açık etsin. 2030 vizyonuna vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası 18. Dönem Organ Seçimlerinde Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

ASO Yönetim Kurulu üyeleri:

Başkan: Seyit ARDIÇ

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Mete Çağlayan, Ercan Ata, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Musa Ertunç, Berat Darçın, Ramazan Yön, Hasan Cem Taşkaldıran’dan oluştu.

ASO Meclis Başkanlık Divanı üyeleri

Meclis Başkanı: İhsan Çetinceviz, Meclis Başkan Yardımcıları: Didar Danış Ezer, Oğuz Yılmaz, Meclis Kâtip Üye: Aysu Yavuz’dan oluştu.