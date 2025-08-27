'Seyit Onbaşı' ve 'Naim Süleymanoğlu' petrol sondaj kuleleri sahada göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu isimlerini verdiği petrol sondaj kulelerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Seyit Onbaşı sondaj kulesinin Şırnak Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinin ise Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nın 71’inci kuyusunda sondaj çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda milli imkanlarla geliştirdiğimiz sondaj kulelerimiz ‘Seyit Onbaşı’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’, petrol üretim sahalarımızda görev başında. Seyit Onbaşı, Şırnak Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu ise Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nın 71’inci kuyusunda sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Milli kahramanlarımızın isimlerini taşıyan bu kuleler, yerin altındaki gücümüzü gün yüzüne çıkarıyor."