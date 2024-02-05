SGK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi dikkat! Zam için ilk veri geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2024 enflasyonunu aylık yüzde 6,70 olarak açıkladı.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70 enflasyon farkını hak etti. Ancak bu fark Temmuz ayında alınacak maaşlara yansıyacak. Bu ay itibarıyla her ay açıklanacak enflasyon oranı birikimli olarak hesaplanacak.

Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonuyla SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı netleşmiş olacak.

Memur ve memur emeklileri için hesap farklı

Memer ve memur emeklilerinin maaşlarında toplu sözleşme geçerli oluyor. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon rakamları bu zam oranlarının üstünde çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını zam olarak alacak.