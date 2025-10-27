SGK Başkan Yardımcısı Ertüzün: Evde sağlık hizmeti için müracaat sayısı 3,5 milyon

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, "2024 yılında yaklaşık 545 bin 726 kişi evde sağlık hizmeti almış; müracaat sayısı 3,5 milyon. Evde sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı birinci basamakta 363 bin, ikinci basamakta da 195 bin olarak bir dağılım var" dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkan Vekili AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı. Toplantısının açılışında konuşan Sarıeroğlu, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamının artırılması, sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi, üretim ve çalışma hayatına katılımlarının daha aktif hale getirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında. İnşallah bugün kurumlarımızın paylaşacağı bilgiler ve tecrübeleri, bu alanda mevcut uygulamaların sahadaki yansımalarını görmemizi sağlayacak ve yeni politika önerilerinin de geliştirilmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Engelli istihdamını güçlendirmek için yeni düzenlemeler geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıda konuşan SGK Başkanı Raci Kaya, engelli vatandaşların sosyal güvenlik haklarına adil, hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Kaya, “Bu çerçevede, engelli bireyler için erken yaşta emeklilik, genel sağlık sigortası hizmetleri, bakım desteği ve istihdamı artırmaya dönük teknik ve idari altyapıyı yürütüyoruz. Çalışma gücü kaybı yaşayan sigortalılarımıza yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı tanınması, ağır engelli çocuğu bulunan annelerin emeklilik koşullarının iyileştirilmesi ve engelli istihdamını destekleyen prim teşviklerimiz bu kapsamdadır” dedi.

Kaya, genel sağlık sigortası kapsamında engelli bireylerin tedavi hizmetlerine erişiminde evde sağlık, rehabilitasyon, ortez ve protez desteği sağlandığını ifade etti. Ayrıca dijital hizmetlerde erişilebilirlik standartlarının artırıldığını, işaret diliyle iletişim imkânı sunan çağrı merkezi uygulamalarının geliştirildiğini belirtti. Kaya, kurum içinde engelli istihdamını artırmaya yönelik düzenlemelerin sürdüğünü vurgulayarak, “Önümüzdeki dönemde mesleki rehabilitasyon kapasitesini güçlendirecek projelerle iş kazası veya hastalık sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyeceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 545 bin kişi evde sağlık hizmeti aldı

Toplantıda sunum yapan SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, 2024 yılında yaklaşık 545 bin 726 kişinin evde sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Ertüzün, müracaat sayısının 3,5 milyona ulaştığını, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamakta 363 bin, ikinci basamakta ise 195 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti.

Ertüzün, iş kazası geçiren sigortalıların yeniden çalışma hayatına kazandırılması amacıyla Avrupa Birliği ile ortak yürütülen “mesleki rehabilitasyon” projesini anlattı. Projenin sanayinin yoğun olduğu beş ilde uygulanacağını ve üç yıl süreceğini belirten Ertüzün, hedefin 1200 kişiye ulaşmak olduğunu söyledi. 2026 yılında projenin hayata geçirileceğini ifade eden Ertüzün, kurumda yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğunun üzerinde olduklarını, toplamda 766 engelli personel bulunduğunu bildirdi.

İşkur’a kayıtlı 800 bin engelli bulunuyor

SGK yetkililerinin ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, kurumun istihdam faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Işık, bir yıl içinde 8,5 milyon kişiyi yönlendirdiklerini, 1,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. “Dört bin iş ve meslek danışmanıyla 700 bin iş yerini ziyaret ediyoruz. Pandemiyle birlikte hizmetlerimizi dijitalleştirdik. Böylece dezavantajlı bireylere daha fazla odaklanma fırsatı bulduk” dedi.

Işık, “Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için uyguladığımız İş Avcılığı Modeli’ni tüm dezavantajlı gruplara, özellikle engelli vatandaşlarımıza yaygınlaştırıyoruz” ifadesini kullandı. İŞKUR’a kayıtlı 800 bin civarında engelli bulunduğunu belirten Işık, bunların 195 bininin aktif olarak iş aradığını, 91 bininin ise mevcut işlerinden daha iyi koşullarda çalışmak istediğini söyledi.

Kayıtlı engellilerin yüzde 73’ünün erkek, yüzde 26,8’inin kadın olduğunu belirten Işık, engel türlerine göre dağılımda kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının 116 bin kişiyle ilk sırada yer aldığını, bunu 85 bin zihinsel ve davranışsal bozukluk, 82 bin görme, 78 bin kulak burun boğaz rahatsızlıklarının izlediğini ifade etti. Eğitim düzeyine göre aktif iş arayan engellilerin yüzde 7’sinin lisans ve üzeri, yüzde 9’unun ön lisans, yüzde 45’inin lise mezunu, yalnızca binde 6’sının okuryazar olmadığını aktardı.

Engelli kontenjanı doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Engelli kontenjanlarının doluluk oranının kamuda yüzde 88, özel sektörde ise yüzde 84 olduğunu belirten Işık, “Bu alanlarda toplam 16 bin 500 engellimiz çalışıyor. 50 yaşın altında çalışan sayısı olan iş yerlerinde 9 bin civarında çalışan bulunuyor. Yükümlülük dışı çalışanları da dahil ettiğimizde engelli kontenjanlarının yüzde 100’ün üzerine çıktığını görüyoruz” dedi.

Işık, kota uygulamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “2002 yılında çalışan engelli sayısı 45 bin civarındayken, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı 162 bin engelli işçi çalışıyor” açıklamasında bulundu.