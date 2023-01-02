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SGK: Devlet memurları sadece online emeklilik başvurusu yapabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlet memurlarının sadece online ortamda emeklilik başvurusu yapabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) – Sosyal Güvenlik Kurumu, devlet memurlarının sadece online ortamda emeklilik başvurusu yapabileceği uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, 5510 sayılı kanunun 4/1-(c) statüsünde çalışan kamu görevlilerinin emeklilik başvurularının, yalnızca “Hizmet Takip Programı (HİTAP)” üzerinden alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kapsama giren kamu çalışanlarının kağıt ortamında veya posta yoluyla veya KEP gibi kanallarla başvurularını yapmaması istendi.

SGK açıklamasında çalışanların emeklilik işlemlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapması gerekenler ile sigortalıların sunması gereken belgelere ilişkin HİTAP üzerinden daha önce duyuru yapıldığı hatırlatıldı.