SGK geliri yetmiyor: Her 100 emekliden 17'si çalışıyor

Her bayram öncesi ödenen emekli maaşları iki bayramdır ödenemiyor. Yüksek hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalan emeklinin çalışmaktan başka şansı yok. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17’sinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı olarak ücretle bir başka işverenin yanında çalıştığı belirtildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Emeklilerin yüzde 60’ı büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığı için iş bulanlar çalışıyor, geri kalanı da iş arıyor. Emeklilerin bayram alışverişine bile çıkamadığı, vatandaşı açlık ve sefalete mahkum eden sistemin tek müsebbibi Erdoğan’dır, tek adam rejimidir” dedi.

SGK geliri yetmiyor

SGK’nın bu yılın ilk çeyreğindeki prim gelirlerinin, aynı dönemde yapılan emekli aylığı ödemelerini güçlükle karşılayabildiğini kaydeden Öztunç, SGK’nın rekor bir açık verdiğini belirtti.

SGK’nın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 109 olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılama oranının bu yıl yüzde 100.4’e kadar gerilediğini söyleyen Öztunç, şöyle devam etti:

“SGK’nın aylık ödediği kişilerin 11 milyon 671 bini yaşlılık, 125 bini malullük, 16 bini vazife malullüğü, 4 milyon 238 bini ölüm aylığı, 87 bini sürekli iş göremezlik, 102 bini de sürekli iş göremezlik geliri alanlardan oluşuyor. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17’si SGK’ya kayıtlı olarak ücretle bir başka işverenin yanında çalışıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliden 2 milyonu geçinemediği için ek bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Tek adam düzeni sosyal güvenlik sistemini de iflas ettirmiştir.”