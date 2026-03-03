SGK, hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığını kesti

SGK, sahte iş yeri, sahte sigortalı, kayıt dışı istihdam ve benzeri usulsüzlükleri önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor; yaklaşık 3 bin denetmen bu kontrolleri aktif şekilde yürütüyor.

Geçen yıl 3 bin 936 denetim yapıldı

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

Faiziyle geri alınacak

SGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.